ГлавнаяНовости

Олич: «В сборной России играют сердцем, играют друг за друга. Это видно»

сегодня, 19:06

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2020.

— Сборная России сейчас становится сильнее. Как думаете, какие у нас перспективы на Евро?
— Это было видно еще на чемпионате мира, то, как сборная России сыграла. Они опять сыграют как надо, как сборная России должна играть. Они играют сердцем, играют друг за друга. Это видно. Раньше такого не было. Сейчас все игроки играют на самом высоком уровне. Со сборной России сейчас никому не будет легко играть.

— Кто фаворит чемпионата Европы?
— Есть много фаворитов. Тяжело сказать, но, я думаю, Хорватия (смеется).

Тем временем Олич принимает участие в Кубке Легенд, проходящем в России, где выступает в составе сборной Звезд.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Интерес со стороны „Сочи“ к Рами действительно есть»
Сегодня, 20:17 Комментарии0
Зидан: «Если Рамос хочет играть на Олимпийских играх, то я его поддержу»
Сегодня, 19:42 Комментарии1
Бабел прокомментировал свою издёвку над защитником «Хетафе» в матче ЛЕ
Сегодня, 19:30 ВидеоКомментарии7
Раньери: «Как будем останавливать Лукаку и Лаутаро? Цепями!»
Сегодня, 18:34 Комментарии3
Аналитик Daily Mail: «„Манчестер Сити“ финансово выгодно отстранение от ЛЧ»
Сегодня, 18:19 Комментарии7
Морьентес: «Смолов стал очень важным игроком для „Сельты“»
Сегодня, 16:42 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 19:58
Бывших армейцев не бывает...Все вспоминают добром и свой клуб и нашу страну...Не то что бывшие пятачки...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:57
Ивица прав!
beefs
beefs
сегодня в 19:45
Подсластил, так Подсластил...
Comench
Comench
сегодня в 19:33
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 19:30
    Это правда. Играли бы ногами и головой, результаты были бы куда лучше)
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 19:25
    За деньги играют, как и все.
    dostal
    dostal
    сегодня в 19:22
    Олич красава
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100