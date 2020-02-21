Олич: «В сборной России играют сердцем, играют друг за друга. Это видно»

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сегодня, 19:06

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2020.

— Сборная России сейчас становится сильнее. Как думаете, какие у нас перспективы на Евро?

— Это было видно еще на чемпионате мира, то, как сборная России сыграла. Они опять сыграют как надо, как сборная России должна играть. Они играют сердцем, играют друг за друга. Это видно. Раньше такого не было. Сейчас все игроки играют на самом высоком уровне. Со сборной России сейчас никому не будет легко играть.

— Кто фаворит чемпионата Европы?

— Есть много фаворитов. Тяжело сказать, но, я думаю, Хорватия (смеется).

Тем временем Олич принимает участие в Кубке Легенд, проходящем в России, где выступает в составе сборной Звезд.