Бабел прокомментировал свою издёвку над защитником «Хетафе» в матче ЛЕ

Нападающий «Аякса» Райан Бабел прокомментировал инцидент с издевкой над защитником «Хетафе» Алланом Ньомом в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2).
Не знаю, стал ли бы я такое делать снова. Просто заметил, что в ключевой момент матча игрок их команды обманул судью своими действиями. Я не вытерпел подобного. Думал, что Ньом преувеличивает, поэтому я и получил желтую карточку.
Также эту ситуацию прокомментировал главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг:
Это был не самый умный поступок. Неожиданно видеть такое от опытных игроков. Нужно сохранять спокойствие и думать головой, сосредоточиться на своей работе во время матча.