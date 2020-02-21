Бабел прокомментировал свою издёвку над защитником «Хетафе» в матче ЛЕ

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сегодня, 19:30

Нападающий «Аякса» прокомментировал инцидент с издевкой над защитником «Хетафе» Алланом Ньомом в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2).

Не знаю, стал ли бы я такое делать снова. Просто заметил, что в ключевой момент матча игрок их команды обманул судью своими действиями. Я не вытерпел подобного. Думал, что Ньом преувеличивает, поэтому я и получил желтую карточку.

Также эту ситуацию прокомментировал главный тренер «Аякса» :