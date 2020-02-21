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Бабел прокомментировал свою издёвку над защитником «Хетафе» в матче ЛЕ

сегодня, 19:30
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе2 : 0Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Нападающий «Аякса» Райан Бабел прокомментировал инцидент с издевкой над защитником «Хетафе» Алланом Ньомом в матче 1/16 финала Лиги Европы (0:2).

Не знаю, стал ли бы я такое делать снова. Просто заметил, что в ключевой момент матча игрок их команды обманул судью своими действиями. Я не вытерпел подобного. Думал, что Ньом преувеличивает, поэтому я и получил желтую карточку.

Также эту ситуацию прокомментировал главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг:

Это был не самый умный поступок. Неожиданно видеть такое от опытных игроков. Нужно сохранять спокойствие и думать головой, сосредоточиться на своей работе во время матча.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 20:20
А слабо как Неймар прокрутиться метров 20?)
Альфамен
Альфамен ответил dzvinka
сегодня в 20:19
Вашу любовь к Испании все знают,в каждой ситуации,не важно уместно или нет,пытаетесь свой пшик вставить.Сначало раздражало,а сейчас просто жалко Вас...
112910415
112910415
сегодня в 20:18
ладно ... но повторять не надо
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:08
дак всех уже задрали эти клоуны из лолиги - пусть сидят у себя в театре на пиринеях, циркачи, зачем этот цирк в Европу привозить. Все испанские команды как клоуны ведут себя с этими катаниями по траве.
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 19:51
Говорят этот матч просматривали скауты реал мадрида, ну что могу сказать , добро пожаловать на Бернабэу ,Бабель.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 19:51
Я ржал с этого момента)) редкостный чудак
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 19:48
Красава!!! Мне понравилось. Тошно уже смотреть на эти катания-валяния.
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