Зидан: «Если Рамос хочет играть на Олимпийских играх, то я его поддержу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан коснулся желания защитника своей команды Серхио Рамоса сыграть на Олимпийских играх, а также затронул тему его контракта с клубом.
Если Серхио хочет играть на ОИ-2020, то я его поддержу. Всегда приятно представлять свою страну на Играх.
Рамос постоянно играет в стартовом составе? Хороший вопрос. Это наш капитан и лидер, очень важный игрок. Мне неинтересно держать его на скамейке. Это очень важно для всех, а не только для меня.
Продление контракта? Хочу, чтобы Серхио всегда был в команде. Прекрасно это вижу.
Текущий контракт 33-летнего испанца с «Реалом» истекает летом 2021 года. По слухам, руководство «сливочных» не спешит продлевать контракт с Серхио.