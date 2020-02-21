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Зидан: «Если Рамос хочет играть на Олимпийских играх, то я его поддержу»

сегодня, 19:42

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан коснулся желания защитника своей команды Серхио Рамоса сыграть на Олимпийских играх, а также затронул тему его контракта с клубом.

Если Серхио хочет играть на ОИ-2020, то я его поддержу. Всегда приятно представлять свою страну на Играх.

Рамос постоянно играет в стартовом составе? Хороший вопрос. Это наш капитан и лидер, очень важный игрок. Мне неинтересно держать его на скамейке. Это очень важно для всех, а не только для меня.

Продление контракта? Хочу, чтобы Серхио всегда был в команде. Прекрасно это вижу.

Текущий контракт 33-летнего испанца с «Реалом» истекает летом 2021 года. По слухам, руководство «сливочных» не спешит продлевать контракт с Серхио.

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cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:45
Может Серёгу ещё на молодёжный ЧМ отправить? Оставьте кэпа в покое!
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