Зидан: «Если Рамос хочет играть на Олимпийских играх, то я его поддержу»

Главный тренер «Реала» коснулся желания защитника своей команды сыграть на Олимпийских играх, а также затронул тему его контракта с клубом.

Если Серхио хочет играть на ОИ-2020, то я его поддержу. Всегда приятно представлять свою страну на Играх.

Рамос постоянно играет в стартовом составе? Хороший вопрос. Это наш капитан и лидер, очень важный игрок. Мне неинтересно держать его на скамейке. Это очень важно для всех, а не только для меня.

Продление контракта? Хочу, чтобы Серхио всегда был в команде. Прекрасно это вижу.