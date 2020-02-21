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Бенаюн: «В своё время я почти подписал контракт с ЦСКА»

сегодня, 21:10

Экс-полузащитник «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала» Йосси Бенаюн, который в эти дни находится в России, где в составе сборной Звезд выступает на Кубке Легенд, рассказал, что мог перейти в один из российских клубов.

У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии. Почти договорился с ЦСКА.

Вариант с «Динамо» тоже имел место и был очень реален. Правда и то, что я вел переговоры со «Спартаком». Но в итоге я понял, что хочу остаться в Англии с семьей.

Консультировался ли с Бибрасом Натхо? Бибрас — мой друг и прекрасный игрок, но у меня в России много знакомых. Израиль и Россия очень близки. Возможно, в следующей жизни буду играть в футбол у вас. И, признаюсь честно, я очень люблю Москву.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:12
И я бы мог....
( А.С. Пушкин)
Альфамен
Альфамен
сегодня в 21:50
Да он и не звезда никакая,чтоб жалеть,что не смогли его подписать
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 21:48
Повезло, хоть в футболе остался.
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