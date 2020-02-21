Бенаюн: «В своё время я почти подписал контракт с ЦСКА»

Экс-полузащитник «Челси», «Ливерпуля» и «Арсенала» , который в эти дни находится в России, где в составе сборной Звезд выступает на Кубке Легенд, рассказал, что мог перейти в один из российских клубов.

У меня было три или четыре возможности переехать в Россию. Один раз почти подписал контракт, но потом решил остаться в Англии. Почти договорился с ЦСКА .

Вариант с «Динамо» тоже имел место и был очень реален. Правда и то, что я вел переговоры со «Спартаком». Но в итоге я понял, что хочу остаться в Англии с семьей.

Консультировался ли с Бибрасом Натхо? Бибрас — мой друг и прекрасный игрок, но у меня в России много знакомых. Израиль и Россия очень близки. Возможно, в следующей жизни буду играть в футбол у вас. И, признаюсь честно, я очень люблю Москву.