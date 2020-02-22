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Икарди может заблокировать свой полноценный трансфер в ПСЖ

сегодня, 10:54

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды,  может заблокировать свой полноценный трансфер в парижский клуб. Такое право у него есть благодаря специальному пункту, помещенному в арендное соглашение с ПСЖ, сообщает источник со ссылкой на FCInterNews. 

У парижан есть право выкупа Икарди по окончании сезона. Согласно данным СМИ, «Пари Сен-Жермен» может выкупить игрока за 65-70 миллионов евро.

Отметим, что ранее о будущем Икарди высказалась его жена и агент Ванда Нара.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:36
Должно быть после первоначальной эйфории Мауро стал испытывать смутные сомненья..
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