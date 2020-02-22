Икарди может заблокировать свой полноценный трансфер в ПСЖ

Форвард «Интера» Мауро Икарди, выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, может заблокировать свой полноценный трансфер в парижский клуб. Такое право у него есть благодаря специальному пункту, помещенному в арендное соглашение с ПСЖ, сообщает источник со ссылкой на FCInterNews.
У парижан есть право выкупа Икарди по окончании сезона. Согласно данным СМИ, «Пари Сен-Жермен» может выкупить игрока за 65-70 миллионов евро.
Отметим, что ранее о будущем Икарди высказалась его жена и агент Ванда Нара.