Икарди может заблокировать свой полноценный трансфер в ПСЖ

1582358074

сегодня, 10:54

Форвард «Интера» , выступающий за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, может заблокировать свой полноценный трансфер в парижский клуб. Такое право у него есть благодаря специальному пункту, помещенному в арендное соглашение с ПСЖ , сообщает источник со ссылкой на FCInterNews.

У парижан есть право выкупа Икарди по окончании сезона. Согласно данным СМИ , «Пари Сен-Жермен» может выкупить игрока за 65-70 миллионов евро.

Отметим, что ранее о будущем Икарди высказалась его жена и агент Ванда Нара.