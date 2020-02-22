«Спартак» объявил состав на товарищеский матч с «Пахтакором»

Брейтуэйт, улыбнитесь! 10 забытых форвардов «Барселоны» Сегодня за «Барсу» может дебютировать датский форвард Брейтуэйт. «Соккер.ру»

К нам приехал, к нам приехал чемпион мира дорогой «Соккер.ру» - о новичке «Сочи», которого подписали перед самым закрытием