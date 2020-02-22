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«Спартак» объявил состав на товарищеский матч с «Пахтакором»

сегодня, 13:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)ПахтакорМатч идет

«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч с узбекским клубом «Пахтакор».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо.

Напомним, что недавно «Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче.

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112910415
112910415
сегодня в 14:31
полезная разминка для Спартака
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 14:12
Пахтакору победы!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Аpбитр
сегодня в 13:56
Добрый день. Нет, не нормально ответил. "наклеил себе на лицо" этого достаточно.
Жестковато вы. Сейчас к людям надо помягче)
Аpбитр
Аpбитр ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 13:45
Арбитр, у меня вопрос относительно бана, выданного моему товарищу - https://www.soccer.ru/users/league1 За что там сутки то? Нормально ответил парень, за что же его так?
Добрый день.
Нет, не нормально ответил. "наклеил себе на лицо" этого достаточно.
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