«Спартак» объявил состав на товарищеский матч с «Пахтакором»

«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч с узбекским клубом «Пахтакор».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо.
Напомним, что недавно «Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче.
https://www.youtube.com/watch?v=tKauDEJv1w4
Нет, не нормально ответил. "наклеил себе на лицо" этого достаточно.
Нет, не нормально ответил. "наклеил себе на лицо" этого достаточно.