Брейтуэйт – в заявке «Барселоны» на матч против «Эйбара»

Стала известна заявка «Барселоны» на матч 25-го тура испанской Примеры против «Эйбара». В список заявленных игроков попал новичок каталонцев Мартин Брейтуэйт.
Заявка «Барселоны»:
Вратари: Тер Штеген, Нето;
Защитники: Семеду, Пике, Ленгле, Роберто, Умтити, Фирпо, Акиеме;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль;
Нападающие: Месси, Гризманн, Бруйтуэйт, Фати.
Единственное, рад за датчанина, будет внукам рассказывать, что играл за Барсу.
Единственное, рад за датчанина, будет внукам рассказывать, что играл за Барсу.
ну а мы посмотрим,что за датский полунегр
ну а мы посмотрим,что за датский полунегр