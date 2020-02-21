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Брейтуэйт – в заявке «Барселоны» на матч против «Эйбара»

сегодня, 17:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарЗавтра в 18:00 Не начался

Стала известна заявка «Барселоны» на матч 25-го тура испанской Примеры против «Эйбара». В список заявленных игроков попал новичок каталонцев Мартин Брейтуэйт.

Заявка «Барселоны»:

Вратари: Тер Штеген, Нето;

Защитники: Семеду, Пике, Ленгле, Роберто, Умтити, Фирпо, Акиеме;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Артур, де Йонг, Видаль;

Нападающие: Месси, Гризманн, Бруйтуэйт, Фати.

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Все комментарии
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 18:24
Самое глупое решение. которое можно было сделать. Подписать игрока на 3 месяца за 18 млн. Которого вообще летом продадут за 5-10 млн. Что нельзя было обойтись воспитанниками???
Единственное, рад за датчанина, будет внукам рассказывать, что играл за Барсу.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:10
радует,что уже второй матч Барсы подряд в 18-00 по мск
Стеллс
Стеллс
сегодня в 18:04
Написали про провал на презентации,но посмотрел-нормально он чеканит.Видно,что волнуется,но мяч не терял.Пару трюков не получились,попробовал сделать радугу.Дембеле был гораздо хуже.))Начал он в Леганесе с голов Реалу и Барсе.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:44
таперича бармалей будет вынужден его ставить всегда и везде
ну а мы посмотрим,что за датский полунегр
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