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Месси и Роналду могут завершить карьеру в клубе Бекхэма

сегодня, 07:37

Форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду могут провести последние годы игровой карьеры вместе в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм.

Главный тренер «Миннесоты Юнайтед» Адриан Хит убеждён, что такое развитие событий будет вполне реально.

Я всё чаще слышу о том, что на определённом этапе нас будет ждать сенсация. И имена Месси с Роналду звучат чаще всгео.

Это будет невероятное событие для футбола в США, и если кто-то и способен превратить эту мечту в реальность, то это Дэвид Бекхэм. 

Возможно, что в ближайшее время этого не произойдёт, но я вижу Роналду, идущего по стопам Ибрагимовича, Руни, Джеррарда и Лэмпарда, которые уже поиграли в МЛС.

Если Роналду и Месси приедут сюда, то очевидными вариантами для них будут Лос-Анджелес и Майами. И, учитывая отношения Бекхэма с обоими игроками, а также его план, я реально вижу их играющими только за «Интер Майами».

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что однажды перейдёт в клуб Бекхэма.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:50
Хрень.
112910415
112910415
сегодня в 08:29
суета сует
вариантов великое множество
neomessi
neomessi
сегодня в 08:22
Я вроде где то прочитал что Роналду перейдёт в клуб Элтона Джонса.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Dima salev
сегодня в 08:18
Месси в Аргентине закончить карьеру а Роналду в спортинге. Остальные выдумки
Месси купит Аргентину, а Роналду Португалию и будут писюнами меряться в бане.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:16
Что не сделаешь ради денег ...
Тогда уж пусть в ЛЧ заявляются.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 08:16
Месси в Аргентине закончить карьеру а Роналду в спортинге. Остальные выдумки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53
Кино и немцы...
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