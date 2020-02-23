Месси и Роналду могут завершить карьеру в клубе Бекхэма

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сегодня, 07:37

Форвард «Барселоны» и нападающий «Ювентуса» могут провести последние годы игровой карьеры вместе в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является известный в прошлом футболист .

Главный тренер «Миннесоты Юнайтед» убеждён, что такое развитие событий будет вполне реально.

Я всё чаще слышу о том, что на определённом этапе нас будет ждать сенсация. И имена Месси с Роналду звучат чаще всгео. Это будет невероятное событие для футбола в США , и если кто-то и способен превратить эту мечту в реальность, то это Дэвид Бекхэм. Возможно, что в ближайшее время этого не произойдёт, но я вижу Роналду, идущего по стопам Ибрагимовича, Руни, Джеррарда и Лэмпарда, которые уже поиграли в МЛС . Если Роналду и Месси приедут сюда, то очевидными вариантами для них будут Лос-Анджелес и Майами. И, учитывая отношения Бекхэма с обоими игроками, а также его план, я реально вижу их играющими только за «Интер Майами».

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что однажды перейдёт в клуб Бекхэма.