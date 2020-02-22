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«Ювентус» может приобрести Сидибе

сегодня, 12:20

«Ювентус» интересуется защитником «Монако» Джибрилем Сидибе, выступающим за «Эвертон» на правах аренды. Возможно, туринцы попытаются подписать игрока следующим летом, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

По данным СМИ, «Ювентус» также намерен усилить атаку в ближайшее время. Сообщалось, что «старая синьора» претендует на форварда «Ман Сити» Габриэла Жезуса.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:42
И Жесуса и Седибе и Смоллинга....
Короче любого....)))
А потом будет "МС-2"......
Запреты..Дисквы...Отстранения...Лишения титулов...)))
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