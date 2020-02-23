Вернер: «Возможно, что я очень хорошо вписался бы в „Ливерпуль“»

Нападающий «РБ Лейпциг» ответил на вопрос о возможном переходе в «Ливерпуль», который, по слухам, проявляет серьёзный интерес к немецкому форварду.

Юрген Клопп – один из лучших в мире тренеров. К тому же, он немец, как и я.

Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо бы вписался в «Ливерпуль» со своим стилем игры. Но на данный момент я об этом не думаю, потому что у нас так много дел с «Лейпцигом».

Я не буду ничего исключать. Летом будет чемпионат Европы, я хочу сосредоточиться на нём. Обо всём остальном буду думать по окончании сезона.