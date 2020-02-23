ГлавнаяНовости

Вернер: «Возможно, что я очень хорошо вписался бы в „Ливерпуль“»

сегодня, 06:31

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер ответил на вопрос о возможном переходе в «Ливерпуль», который, по слухам, проявляет серьёзный интерес к немецкому форварду.

Юрген Клопп – один из лучших в мире тренеров. К тому же, он немец, как и я.

Многие вещи говорят о том, что я, возможно, очень хорошо бы вписался в «Ливерпуль» со своим стилем игры. Но на данный момент я об этом не думаю, потому что у нас так много дел с «Лейпцигом».

Я не буду ничего исключать. Летом будет чемпионат Европы, я хочу сосредоточиться на нём. Обо всём остальном буду думать по окончании сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиПСЖ заинтересован в приглашении Симоне Индзаги
Вчера, 15:00 Комментарии2
СлухиЯя Туре может продолжить карьеру в Колумбии
Вчера, 14:41 Комментарии3
Слухи«Ювентус» претендует на Смоллинга
Вчера, 12:26 Комментарии7
Слухи«Ювентус» может приобрести Сидибе
Вчера, 12:20 Комментарии1
СлухиНеймар готов продлить контракт с ПСЖ
Вчера, 12:18 Комментарии21
Слухи«Барселона» намерена подписать Бернарду Силву
Вчера, 11:08 Комментарии48
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100