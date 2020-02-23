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«Рома» отправила четыре мяча в ворота «Лечче»

сегодня, 21:53
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 0Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

«Рома» разгромила «Лечче» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (42) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лечче» (25) - 16-й.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Лечче» 4:0 (2:0)
Голы: Юндер 13, Мхитарян 37, Джеко 69, Коларов 80

«Рома»: Лопес, Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов, Кристанте, Верету, Юндер (Перес 61), Пеллегрини (Клюйверт 46), Мхитарян, Джеко (Калинич 82)
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Лечче»: Виджорито, Донати (Меккарьелло 83), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Петриччоне (Шахов 46), Дейола, Майер (Тахцидис 66), Барак, Манкосу, Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.

Предупреждение: Манчини 49

Судья: Джакомелли Пьеро.

Ранее «Лацио» обыграл «Дженоа».

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 22:24
Романистов с победой.
VIPded
VIPded
сегодня в 22:10
Роскошно!
Maximiliano_777
Maximiliano_777
сегодня в 22:02
Поздравляем Рому! Ожидается интересная борьба за лигочемпионское место.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:59
Сухой матч Ромы? Обалдеть.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:57
Спокойно и по делу.
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