«Рома» отправила четыре мяча в ворота «Лечче»

«Рома» разгромила «Лечче» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (42) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Лечче» (25) - 16-й.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Лечче» 4:0 (2:0)
Голы: Юндер 13, Мхитарян 37, Джеко 69, Коларов 80
«Рома»: Лопес, Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов, Кристанте, Верету, Юндер (Перес 61), Пеллегрини (Клюйверт 46), Мхитарян, Джеко (Калинич 82)
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Лечче»: Виджорито, Донати (Меккарьелло 83), Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Петриччоне (Шахов 46), Дейола, Майер (Тахцидис 66), Барак, Манкосу, Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.
Предупреждение: Манчини 49
Судья: Джакомелли Пьеро.
Ранее «Лацио» обыграл «Дженоа».