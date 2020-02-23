«Атлетик» уступил «Алавесу»

«Атлетик» проиграл «Алавесу» в матче 25-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик» (31) располагается на 11-м месте, «Алавес» (30) - 14-й.
Витория-Гастейс, стадион Мендисорроса
«Алавес» - «Атлетик» 2:1 (1:1)
Голы: Лукас 28 (пенальти), Эли 90+1 - Гарсия 17
«Алавес»: Пачеко, Наварро Хименес, Лагуардия, Эли, Дуарте, Падилья (Мендес 46), Камараса (Понс Риера 81), Ману Гарсия, Видаль, Лукас, Хоселу (Берк 71)
Главный тренер: Гаритано Асьер.
«Атлетик»: Симон, Капа (Леке 77), Альварес, Нуньес Гестозо, Мартинес, Берчиче, Муньяин, Дани Гарсия, Весга, Гарсия (Адурис 80), Уильямс (Ларрасабаль 85)
Главный тренер: Гаритано Гаиска.
Предупреждения: Капа 20, Нуньес Гестозо 26, Наварро Хименес 31, Дани Гарсия 31, Мартинес 31, Падилья 33, Эли 52, Понс Риера 86
Судья: Лаос Матеу.
Напомним, что вчера «Реал» уступил «Леванте».