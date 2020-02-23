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«Вулверхэмптон» разгромил «Норвич»

сегодня, 19:00
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«Вулверхэмптон» дома обыграл «Норвич» в матче 27-го тура АПЛ.

«Вулверхэмптон» (39) занимает 8-е место в турнире, а «Норвич» (18) расположился на 20-й строчке.

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Норвич Сити» 3:0 (2:0)
Голы: Жота 19, Жота 30, Хименес 50

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро (Винагре 80), Хименес (Траоре 72), Жота (Нету 64)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Годфри, Хэнли, Льюис, Тетти, МакКлин, Рупп (Буэндия 59), Дуда (Дрмич 59), Кантвелл (Штиперманн 84), Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.

Предупреждения: Хименес 41, Ааронс 45, Коади 68, Годфри 77, Буэндия 87

Судья: Кавана Крис.

В другом поединке игрового дня МЮ разгромил «Уотфорд».

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:43
Жора ташит волков
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 25процентный клоун
сегодня в 20:01
Жота в Реал
скорее всего МЮ будет его к себе переманивать,тут и к бабке не ходи.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:55
Вулвс на ходу.
anfield1984
anfield1984 ответил 25процентный клоун
сегодня в 19:51
За 350 млн для гения Зизу
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 19:35
жаль канареек, не плохая команда,но скорее всего отправится во свояси. Ну а Волки команда топовая, поднялись вверх со дна турнирки, всё таки тренер очень гениальный,это вам не распиаренный плебей... Да и саму команду уважаю,играют на высоком уровне,одна из немногих,которая дала бой Ливерпулю.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 19:32
с победой!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:24
Жота в Реал
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 19:21
Вулверхэмптон с победой!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 19:02
Волков с победой!
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