«Вулверхэмптон» разгромил «Норвич»

«Вулверхэмптон» дома обыграл «Норвич» в матче 27-го тура АПЛ.
«Вулверхэмптон» (39) занимает 8-е место в турнире, а «Норвич» (18) расположился на 20-й строчке.
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» - «Норвич Сити» 3:0 (2:0)
Голы: Жота 19, Жота 30, Хименес 50
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро (Винагре 80), Хименес (Траоре 72), Жота (Нету 64)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Норвич Сити»: Крул, Ааронс, Годфри, Хэнли, Льюис, Тетти, МакКлин, Рупп (Буэндия 59), Дуда (Дрмич 59), Кантвелл (Штиперманн 84), Пукки
Главный тренер: Фарке Даниэль.
Предупреждения: Хименес 41, Ааронс 45, Коади 68, Годфри 77, Буэндия 87
Судья: Кавана Крис.
В другом поединке игрового дня МЮ разгромил «Уотфорд».