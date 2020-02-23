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«Арсенал» обыграл «Эвертон»

сегодня, 21:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» (37) располагается на девятом месте, «Эвертон» (36) - 11-й.

Лондон, стадион Эмирейтс

«Арсенал» - «Эвертон» 3:2 (2:2)
Голы: Нкетиа 27, Обамеянг 33, Обамеянг 46 - Калверт-Льюин 1, Ришарлисон 45+4

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Колашинац (Сака 18), Себальос (Лукас Торрейра 76), Джака, Пепе, Озил (Гендузи 82), Обамеянг, Нкетиа
Главный тренер: Артета Микель.

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Йерри Мина, Холгейт, Бэйнс, Ивоби (Бернард 60), Шнейдерлин (Гомеш 59), Делф (Кин 82), Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон

Предупреждения: Шнейдерлин 31, Ришарлисон 45+2, Сигурдссон 73

Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:38
это я правильно понимаю,что академка Ливерпуля вынесла Эвертон в КА?ПРАВДА и АРСЕНАЛ ВЫНОСИЛИ,ПРАВДА ПО ПЕНАЛЬТЯМ.... Весёлый матч получился, Арсенал немного приходит в себя и сразу же чувствуется,что это не Норвич. Всё же Ириски классом повыше канареек и тут сразу же вскрылись все проблемы в обороне,если бы не ЛЕНО, то ничья была бы прекрасным результатом. Скажем так какнониры благодаря немце,не путать с Кизилом,победили. Пожелаем им дальнейших побед и может они или Волки займут 5 место,что бы там не было Шпор и Мю.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Тень Аналитика
сегодня в 22:37
Пепе,Торрейра купил Тренеришка, толковые трансферы
beefs
beefs
сегодня в 22:34
Всё же победил...
Roman73
Roman73
сегодня в 22:33
Приход новых тренеров в старые команды пошёл на благо.
Анчелотти , Артета, Лемпард, Роджерс весьма продуктивны.
Даже Сольскяер удержался, на удивление.
Арсенал, Эвертон, Челси, МЮ, Лестер прибавили .
Играют веселее и интереснее, чем раньше.
Добавлю сюда Вулверхемптон. Волки то же.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:28
Мучительно но победа.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Drossel
сегодня в 22:19
будем надеяться что Артета договорится с пепом в следующем туре на три очка, МС то всё равно без еврокубков а второе место от них никуда не убежит)
договорняк будет к бабке не ходи) воздержусь от ставок)
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 22:06
Скорее багаж Эмери.
Не вспоминай тренеришку, багаж Бед Ебенина - это тасование игроков от матча к матчу, так, что никто не понимал, что ему делать и где он играет, и отвратительный английский)
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Drossel
сегодня в 22:04
ты хотел сказать на правый фланг
Да, спасибо) Конечно
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 22:03
Скорее багаж Эмери.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Steven Gerrard 008
сегодня в 22:03
Артета молодец. Неплохо устроился, на багаже Юнгберга)
Так Юнгберг у него помощником)) Может, Артета вообще фиктивный тренер, бегает по бровке только и радуется, а Юнгберг тихо захватывает мир пока))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 22:02
Артета молодец. Неплохо устроился, на багаже Юнгберга)
drug01
drug01
сегодня в 22:01
Арсенал с победой !!!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил h8you
сегодня в 22:01
Хотя юве нам не враги,но за кабинетную чашку 1985 мы не должны вас любить.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:59
Обамеянг отличился.
Drossel
Drossel ответил Тень Аналитика
сегодня в 21:59
Нужно точно нормального игрока на правый фланг (смешно, Беллерин - это не игрок, а Найлза Артета не видит защитником), хорошего вратаря как минимум на подмену Лено (он лидер АПЛ по привозам в этом году), Саку оформить в команду (он не подписал контракт), ну и десятку нормальную, на страдания Озила как-то надоело смотреть. И это минимум)
ты хотел сказать на правый фланг
Drossel
Drossel
сегодня в 21:55
будем надеяться что Артета договорится с пепом в следующем туре на три очка, МС то всё равно без еврокубков а второе место от них никуда не убежит)
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил ars14
сегодня в 21:54
Согласен,слишком долго,я бы даже сказал не простительно долго,мы без ЛЧ!Да и попадание в зону ЛЧ даст возможность канонирам усилиться приличныим игроками,если конечно деньги выделят))
Нужно точно нормального игрока на правый фланг (смешно, Беллерин - это не игрок, а Найлза Артета не видит защитником), хорошего вратаря как минимум на подмену Лено (он лидер АПЛ по привозам в этом году), Саку оформить в команду (он не подписал контракт), ну и десятку нормальную, на страдания Озила как-то надоело смотреть. И это минимум)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил h8you
сегодня в 21:53
Эвертон враги Ливерпуля
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 21:52
Валидольно в концовке-сколько е передач у нас проходит сквозь штрафную,это ужас,но результат достигнут, до манков 4 очка. С составом конечно Артета намудрил) Всех с победой!
h8you
h8you ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 21:51
Всегда приятно видеть неудачи эвертона,мю,и юве.
Эвертон это же ваши кузены
ars14
ars14 ответил Тень Аналитика
сегодня в 21:51
Ну, сейчас в первую очередь цель - борьба за ЛЧ. Пора возвращаться, Кубок и снова Лига Европы, боюсь, мало кого порадуют)
Согласен,слишком долго,я бы даже сказал не простительно долго,мы без ЛЧ!Да и попадание в зону ЛЧ даст возможность канонирам усилиться приличныим игроками,если конечно деньги выделят))
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Drossel
сегодня в 21:47
вообще как бы да, но это ж Арсенал мы боремся за все трофеи сразу и в итоге остаёмся ни с чем. а так согласен забить на кубок и биться за лч.
Ну, сейчас в первую очередь цель - борьба за ЛЧ. Пора возвращаться, Кубок и снова Лига Европы, боюсь, мало кого порадуют)
Drossel
Drossel ответил Тень Аналитика
сегодня в 21:46
Кубок надо резервом играть, он ничего не дает, ЛЧ важнее
вообще как бы да, но это ж Арсенал мы боремся за все трофеи сразу и в итоге остаёмся ни с чем. а так согласен забить на кубок и биться за лч.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:45
Всегда приятно видеть неудачи эвертона,мю,и юве.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 21:44
Артета вошел во вкус.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Drossel
сегодня в 21:42
Матч хороший провели но концовка выдалась тяжёлой, сил не хватает на весь матч а у нас ле и кубок ещё, не знаю как дальше будем, против середнячков этого хватает а вот с грандами будет посложнее.
Кубок надо резервом играть, он ничего не дает, ЛЧ важнее
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Bom Bom
сегодня в 21:42
Тем временем до пятого места 4 очка. И 4 же конкурента. Арсенальская магия цифр.
Это да, но МЮ, волки, "Челси" на ходу... ТТХ без Соньки и клинков, допустим, еще можно при удаче обойти, но остальных очень сложно
Drossel
Drossel
сегодня в 21:41
Матч хороший провели но концовка выдалась тяжёлой, сил не хватает на весь матч а у нас ле и кубок ещё, не знаю как дальше будем, против середнячков этого хватает а вот с грандами будет посложнее.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:40
С победой,Арсенал на ходу могут за пятую лига чемпионскую строчку зацепиться,если конечно судьи скамовские не начудят.
Bom Bom
Bom Bom ответил Тень Аналитика
сегодня в 21:39
Не совсем неожиданно. Я всегда писал, что Мустафи сильно недооценен, он боец, только не надо ему передачи назад отдавать. Микел это прочувствовал. Это радует, что он хотя бы не тренеришка Эмери)
Тем временем до пятого места 4 очка. И 4 же конкурента. Арсенальская магия цифр.
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