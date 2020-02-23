«Арсенал» обыграл «Эвертон»

«Арсенал» одержал победу над «Эвертоном» в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» (37) располагается на девятом месте, «Эвертон» (36) - 11-й.
Лондон, стадион Эмирейтс
«Арсенал» - «Эвертон» 3:2 (2:2)
Голы: Нкетиа 27, Обамеянг 33, Обамеянг 46 - Калверт-Льюин 1, Ришарлисон 45+4
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Мустафи, Луис, Колашинац (Сака 18), Себальос (Лукас Торрейра 76), Джака, Пепе, Озил (Гендузи 82), Обамеянг, Нкетиа
Главный тренер: Артета Микель.
«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе, Йерри Мина, Холгейт, Бэйнс, Ивоби (Бернард 60), Шнейдерлин (Гомеш 59), Делф (Кин 82), Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон
Предупреждения: Шнейдерлин 31, Ришарлисон 45+2, Сигурдссон 73
Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд».
Анчелотти , Артета, Лемпард, Роджерс весьма продуктивны.
Даже Сольскяер удержался, на удивление.
Арсенал, Эвертон, Челси, МЮ, Лестер прибавили .
Играют веселее и интереснее, чем раньше.
Добавлю сюда Вулверхемптон. Волки то же.
Анчелотти , Артета, Лемпард, Роджерс весьма продуктивны.
Даже Сольскяер удержался, на удивление.
Арсенал, Эвертон, Челси, МЮ, Лестер прибавили .
Играют веселее и интереснее, чем раньше.
Добавлю сюда Вулверхемптон. Волки то же.