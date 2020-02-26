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Павар: «„Бавария“ еще не в четвертьфинале, несмотря на разгром „Челси“»

сегодня, 18:13
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал разгромную победу над «Челси»:

Во втором тайме мы сделали свое дело. Наращивали мощь по ходу всего матча. Мы всей командой и атакуем, и обороняемся. Можно сказать, что наша сила - в коллективе.

Не каждый способен обыгрывать «Челси» со счетом 3:0. Однако мы видели, что в прошлом году и после таких результатов случались камбэки, поэтому нам еще не стоит думать о четвертьфинале. Насладимся своей победой, а дальше будем думать о следующих играх, а уже только потом об ответном матче с «Челси».

Флик привил нам уверенность. Даже защищаясь, мы двигаемся вперед. На протяжении всей игры правильно прессинговали соперника. Мы просто вымотали «Челси», они не могли отдать точный пас. Мы - «Бавария», поэтому хотим выигрывать во всех матчах.

Это наше послание всей Европе.

Ранее свое мнение об этой игре высказал главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.

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