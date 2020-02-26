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Фернандиньо: «Де Брюйне очень важен для нас, он является ключевой фигурой»

сегодня, 17:34

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо в разговоре со Sport360 высказался о своем партнере по команде – хавбеке Кевине Де Брюйне.

Он восстанавливает свою лучшую форму после травмы [полученной в прошлом сезоне], вы можете увидеть его уверенность на поле и качество его игры. Конечно, теперь он начинает забивать больше голов, в этом разница. Он хочет забивать больше голов, и это то, что поможет ему расти и поможет нам как команде. Кевин очень важен для нас, он является ключевой фигурой. Надеюсь, он продолжит находиться в такой форме до конца сезона.   

Отметим, что ранее Де Брюйне высказался о перспективах «Ман Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил unoejk
сегодня в 17:43
Ок, спасибо.
unoejk
unoejk ответил Виссарионович
сегодня в 17:42
Почему тогда он не в бане? Меня, не являющегося болельщиком Спартака, называют свиньей. Это арго. Его если называть свиньей это заигрывания? Человек конкретно обращался к пользователям. Просто свиной, поросячий, хряк, хряки это уместно и одно и тоже, а за слова кобылы, лошади, даже стадион-унитаз , даётся бан.
Забанен он, но не за свиней. Перечитайте моё сообщение ниже, я там добавил: "Если решим что коммент на писан с целью оскорбить, то будет соответствующий бан."
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