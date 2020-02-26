Фернандиньо: «Де Брюйне очень важен для нас, он является ключевой фигурой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо в разговоре со Sport360 высказался о своем партнере по команде – хавбеке .

Он восстанавливает свою лучшую форму после травмы [полученной в прошлом сезоне], вы можете увидеть его уверенность на поле и качество его игры. Конечно, теперь он начинает забивать больше голов, в этом разница. Он хочет забивать больше голов, и это то, что поможет ему расти и поможет нам как команде. Кевин очень важен для нас, он является ключевой фигурой. Надеюсь, он продолжит находиться в такой форме до конца сезона.