Венгер: «Правило выездного гола в еврокубках нужно отменить»

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола рассказал, почему следует отменить правило гостевого гола в плей-офф еврокубков:

Сейчас команды, играющие дома, думают, что каждый пропущенный гол - наполовину вылет. Думаю, что пропущенный гол в первом матче, когда ты играешь дома, является огромной помехой. Это вынуждает тебя атаковать, одновременно стараясь не пропустить много мячей в свои ворота.

Давно предлагаю отменить это правило. Только в дополнительное время его необходимо оставить. Значение каждого гола в современном футболе очень велико. Сейчас это правило ничем не обоснованно. Когда оно появилось, то еще поля были плохими, да и телевидение не развито. Поэтому это правило следует отменить, кроме встреч, где есть дополнительное время.