ГлавнаяНовости

Венгер: «Правило выездного гола в еврокубках нужно отменить»

сегодня, 18:02

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер рассказал, почему следует отменить правило гостевого гола в плей-офф еврокубков:

Сейчас команды, играющие дома, думают, что каждый пропущенный гол - наполовину вылет. Думаю, что пропущенный гол в первом матче, когда ты играешь дома, является огромной помехой. Это вынуждает тебя атаковать, одновременно стараясь не пропустить много мячей в свои ворота.

Давно предлагаю отменить это правило. Только в дополнительное время его необходимо оставить. Значение каждого гола в современном футболе очень велико. Сейчас это правило ничем не обоснованно. Когда оно появилось, то еще поля были плохими, да и телевидение не развито. Поэтому это правило следует отменить, кроме встреч, где есть дополнительное время.

 Ранее Венгер предложил изменить систему определения офсайда.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Павар: «„Бавария“ еще не в четвертьфинале, несмотря на разгром „Челси“»
Сегодня, 18:13 Комментарии1
Простой сложный вопрос. Кто выиграет Лигу чемпионов?
Сегодня, 18:00Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии9
Фернандиньо: «Де Брюйне очень важен для нас, он является ключевой фигурой»
Сегодня, 17:34 Комментарии2
Дьяков: «Коронавирус? Слишком много истерии вокруг матча»
Сегодня, 15:06 Комментарии1
Брайда: «Лаутаро идеально подошел бы „Барселоне“»
Сегодня, 15:00 Комментарии0
Дюгарри: «„Барселона“ отвратительно сыграла против „Наполи“»
Сегодня, 12:50 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 19:00
Давно пора, а то бред какой-то. А так дальше будет проходить реально сильнейший, а не раки случайно забившие в гостях и дома выставившие "автобус".
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:56
как раз таки надо оставить выездной гол в основное время,а вот в дополнительное его отменить,по причине того,что матчи окончены и теперь начинается всё по новому.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:51
Как по мне, так нормальное правило...
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил unoejk
сегодня в 18:48
Добрый день. Забанил.
Добрый. Спасибо.
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:48
Не надо было и вводить это правило.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 18:39
Справедливое правило,работает в обе стороны,в чем проблема???
Зачем его отменять?Если в футболе и стоит что-то менять,так это отношение к симуляциям и провокациям...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:29
Правило известное заранее - честное правило.
League1
League1
сегодня в 18:21
Давно его пора отменить, это правило. Несерьёзное какое-то правило.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 18:10
Только в парах , где оба матча завершились в ничью. А то не интересно будет. ( Вот к примеру в ответном матче будет Ливерпуль выигрывать у Атлетико. 2:0 и Гости уже не будут так стараться бежать забить необходимый гол до финал свистка потому что, уже надо будет два забивать ).....
unoejk
unoejk ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 18:05
Модер, забань хама за оскорбление.
Добрый день. Забанил.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 18:04
Правильно говорит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100