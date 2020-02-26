Простой сложный вопрос. Кто выиграет Лигу чемпионов?

«Соккер.ру» изучает шансы команд на итоговый успех в престижном турнире.
Победители Лиги чемпионов — это такой закрытый клуб для избранных клубов, простите такую тавтологию. Только представьте себе: за последние 22 розыгрыша был только один победитель, не выигрывавший «ушастого» прежде — «Челси» в 2012 году. Хоть и говорят, что в плей-офф ЛЧ нельзя без удачи и выигрывает не обязательно самый сильный, но точно самый удачливый, эта теория не вполне стройна и ее легко оспорить.
Обратите внимание, кто и как выигрывал Лигу чемпионов в XXI веке: практически все команды шли к этим победам упорно, накапливая опыт неудач и поражений, пробираясь все дальше и дальше по турнирной сетке. Самые яркие исключения составляют две команды Жозе Моуриньо — «Порту» и «Интер», извлеченные португальцем из волшебной шляпы, да «Челси», к становлению которого Особенный тоже приложил руку, хотя европейской победы «синие» добились спустя несколько лет после расставания с Жозе.
Успех «Челси» 2012 года не был закономерен, у лондонцев получилась классическая кубковая победа, какие в Лиге чемпионов редко удаются. Да, плей-офф скоротечен — всего 7 матчей, включая финал, однако выигрывают чаще всего те клубы, которые считаются реальными претендентами на победу. Скажем, «Ливерпуль», являющийся действующим обладателем «ушастого», вписал себя в очередь претендентов на трофей в 2018-м, когда уступил «Реалу» в киевском финале, а в прошлом году уже логично забрал главный приз, отодвинув внезапно выскочивший в финал «Тоттенхэм».
И сейчас ситуация та же: в плей-офф принимают участие 16 команд, но большинство из них без особого страха ошибиться мы можем вычеркнуть из числа соискателей Кубка чемпионов. Не доросли, понимаете ли. Не наработали себе репутацию в Лиге чемпионов. Не накопили опыт участия на поздних стадиях в теперешних составах. Весьма специфический опыт, который не появляется из воздуха и который нельзя купить за большие деньги, хотя многие пытались. Такие клубы и составляют пул аутсайдеров — тех, чья победа в ЛЧ стала бы настоящей сенсацией, каковые в этом консервативном турнире происходят в лучшем случае раз в 20 лет.
Аутсайдеры: «Лион», «Валенсия», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Наполи», «Челси»
Чудом выскочивший в плей-офф «Лион» был бы аутсайдером в любой паре уже в 1/8 финала, о какой победе в турнире может идти речь? «Валенсия» и «Челси» оказались в списке аутсайдеров еще до крупных поражений от «Аталанты» и «Баварии», просто у команд Селадеса и Лэмпарда нет ни опыта, ни стабильности, ни харизмы, чтобы претендовать на продвижение по сетке Лиги чемпионов. «Наполи» и «РБ Лейпциг» имеют свои козыри и даже способны на локальные сенсации, но это клубы второго европейского эшелона, до грандов им сложно дотянуться из-за разницы в классе. Это же относится и к «Аталанте» — самой дикой банде в этом списке. С соперником по первому раунду повезло, но у команды Джан Пьеро Гасперини есть очевидный потолок.
Соискатели: «Тоттенхэм», «Боруссия», «Атлетико», ПСЖ
Следующая категория — соискатели. Уже не аутсайдеры, но еще и не претенденты. «Тоттенхэм» мог оказаться и в числе претендентов, благодаря прошлогоднему финалу, однако общая антитрофейная философия клуба и тот факт, что за неполный год «шпоры» растеряли командную химию и ряд лидеров, заставил понизить лондонский клуб. Почеттино уволен, Кейн травмирован, Эриксен ушел в «Интер» — это уже не совсем та команда, которая прорвалась в финал прошлого розыгрыша.
А вот «Боруссия» до зимнего трансфера Холанда в моем представлении считалась аутсайдером, но с Эрлингом и его блестящим голевым чутьем «шмели» взлетели чуть выше. Норвежец уже забил 10 голов в Лиге чемпионов, причем дебютировал в плей-офф дублем. Согласны, что такой футболист влияет на оценку перспектив клуба?
В одной категории с «Тоттенхэмом» и «Боруссией», казалось бы, более маститые «Атлетико» и ПСЖ. Но дело в том, что «матрасники» уже подзабыли о финалах, в которых проигрывали «Реалу» — команда изменилась очень серьезно, да и вообще проводят худший сезон под руководством Диего Симеоне. А над ПСЖ довлеет репутация вечного неудачника плей-офф: три подряд вылета в 1/8 финала, до этого четыре подряд поражения в четвертьфинале. Даже в полуфинал ни разу не прорвались, о чем говорить?
Претенденты: «Ювентус», «Барселона», «Манчестер Сити»
Эти команды не являются фаворитами первой линии, но могут выиграть Лигу чемпионов, если сумеют замаскировать свои изъяны. Правильно заметил Жерар Пике:
Раньше «Барселона» считалась фаворитом ЛЧ, но после неудач в последних сезонах это не так. Нужно двигаться шаг за шагом.
«Манчестер Сити» все последние годы называют фаворитом, но каждый раз «горожане» проигрывали, не достигая поздних стадий. Мощный футбол в АПЛ и Гвардиола — это еще не все, успешность в Лиге чемпионов — это специфическое качество, в основе которого индивидуальный и командный опыт, а у «Ман Сити» его нет.
Зато есть у «Барселоны», хотя уже и изрядно покрытый пылью, но все-таки Месси, Бускетс, Пике, Альба не понаслышке знают об успехе в Лиге чемпионов. А вот главному тренеру Кике Сетьену в этом смысле нечем похвастаться, он вчера провел первый матч в ЛЧ, да и травмы Суареса и Дембеле — серьезные проблемы.
У «Ювентуса» теперь есть Криштиану Роналду, который пять раз побеждал в Лиге чемпионов и дает толчок к развитию даже опытным партнерам. При этом не совсем понятно, насколько хорошо команда понимает Маурицио Сарри. Тренер-то он весьма специфический, да и в Лиге чемпионов практически новичок. Сильные команды, но у каждой есть свое «но».
Фавориты: «Реал», «Ливерпуль», «Бавария»
Можно найти аргументы и против названных фаворитов, но «за» больше. При этом «Реал» запросто может вылететь уже в первом раунде плей-офф, и тогда «Манчестер Сити» перейдет в тройку фаворитов турнира, да и «Ливерпуль» начал выступления в 1/8 финала с поражения от «Атлетико». Но с этими командами не покончено, пока не прозвучал финальный свисток, у них дикий и разнообразный опыт в Лиге чемпионов, причем в этих составах и с этими тренерами: Зидан выиграл три кубка подряд, состав с тех пор изменился максимум на 20%, «Ливерпуль» и Клопп заходили в два последних финала, а прошлогодний принес победу.
Почему третья «Бавария»? Во-первых, Ханси Флик нашел очень хороший баланс, в мюнхенском клубе сейчас каждый на своем месте, и футболисты явно получают кайф от футбола. Во-вторых, «Бавария» в принципе каждый год в числе претендентов. Да, в прошлом году вылетели в первом раунде плей-офф, но ведь от «Ливерпуля», а так после победы 2013 года еще четыре раза доходили до полуфинала. В 5 из 6 розыгрышей после своего триумфа мюнхенцы проигрывали будущему победителю, а еще один раз — финалисту, уступившему трофей в серии пенальти. В последнее время «Бавария» обновилась, но дядьки вроде Нойера, Мюллера и Левандовски тут как тут, поэтому команда Ханси Флика может сделать красиво.
А кто ваш фаворит Лиги чемпионов?
Если быть точным моно говорить о большей или меньшей вероятности.
Челси и Валенсию можно отцеплять уже.
Не удивлюсь Аталанте в полуфинале.
Бавария, Ливерпуль , Реал, Ювентус сильнее других .
Они уже достигли хорошего баланса в игре и у них стабильный состав.
Барса --не претендент, ещё не понятно доигрывает ли Барса старое или ищет новое , нападающего нет, у команды нет даже приличной скамейки запасных.
Скорее она катится вниз, чем поднимается наверх.
Ливерпуль устал и похоже пик формы он уже прошёл .
Вероятно, что Мерсисайд еще подсдаст марте-апреле .
У Манчестера игра поставлена, но в ней нет баланса защита уступает нападению.
У команды плохая реализация , нет инстинкта убийцы, команда не закалена в больших матчах и это её подведёт.
Ювентус стабилен, но всё-таки крепкая посредственность.
Реал тут есть всё состав , сила , баланс , опыт больших побед
Парадокс Реала команда на подъёме .--Бензема на спаде.
Слабое место Реала--изредка случаются очень посредственные матчи.
Бавария выглядит сильной свежей , и похоже она ещё прибавляет.
Кое что зависит от турнирной сетки
Не удивлюсь Баварии в финале.
Если быть точным моно говорить о большей или меньшей вероятности.
Челси и Валенсию можно отцеплять уже.
Не удивлюсь Аталанте в полуфинале.
Бавария, Ливерпуль , Реал, Ювентус сильнее других .
Они уже достигли хорошего баланса в игре и у них стабильный состав.
Барса --не претендент, ещё не понятно доигрывает ли Барса старое или ищет новое , нападающего нет, у команды нет даже приличной скамейки запасных.
Скорее она катится вниз, чем поднимается наверх.
Ливерпуль устал и похоже пик формы он уже прошёл .
Вероятно, что Мерсисайд еще подсдаст марте-апреле .
У Манчестера игра поставлена, но в ней нет баланса защита уступает нападению.
У команды плохая реализация , нет инстинкта убийцы, команда не закалена в больших матчах и это её подведёт.
Ювентус стабилен, но всё-таки крепкая посредственность.
Реал тут есть всё состав , сила , баланс , опыт больших побед
Парадокс Реала команда на подъёме .--Бензема на спаде.
Слабое место Реала--изредка случаются очень посредственные матчи.
Бавария выглядит сильной свежей , и похоже она ещё прибавляет.
Кое что зависит от турнирной сетки
Не удивлюсь Баварии в финале.
В моём понимании, пусть и субъективном 20%, минимум это только Роналду. С этим можно спорить, но пожалуйста с аргументами. Он обеспечивал, статистику, стилистику и тактику, т. к. Зидан строил игру исходя из его характеристик. Кроме него имеем Марсело. Вы зачем то приписали сюда Менди. Где он и где Марсело образца тех сезонов. Возможно он станет полноценной заменой, но это вопрос будущего а не анализа текущего состояния. К тому же если и станет, это будет другой игрок, а соответственно это перемена. По-моему уже уходим на много дальше чем 20%.
Далее, Куртуа который только начал показывать стабильность, но при этом не имеет того же опыта в ЛЧ что был у Наваса, все помнят как Кейлор тащил. Опять же может быть бельгиец станет героем на Бернабеу, но здесь и сейчас - рано! Замечание о Менди здесь тоже вполне применимо - это другой игрок, а значит Реал изменился, вне зависимости от того в какую сторону вы хотите чтобы эти изменения указывали.
Модрич и Рамос конечно есть в составе, и я об этом упомянул, но игнорировать тот факт что в силу возраста они уже не обеспечивают тот уровень надёжности, по меньшей мере, глупо.
Ваш вопрос - реал впятером играет? вообще непонятно о чем.. Очевидно что я назвал пятёрку игроков которые обеспечивали более половины (в моем представлении около 70% игры и результата) тем самым исключая необходимости перечисления остальных, чем вы и занялись.
В моём понимании, пусть и субъективном 20%, минимум это только Роналду. С этим можно спорить, но пожалуйста с аргументами. Он обеспечивал, статистику, стилистику и тактику, т. к. Зидан строил игру исходя из его характеристик. Кроме него имеем Марсело. Вы зачем то приписали сюда Менди. Где он и где Марсело образца тех сезонов. Возможно он станет полноценной заменой, но это вопрос будущего а не анализа текущего состояния. К тому же если и станет, это будет другой игрок, а соответственно это перемена. По-моему уже уходим на много дальше чем 20%.
Далее, Куртуа который только начал показывать стабильность, но при этом не имеет того же опыта в ЛЧ что был у Наваса, все помнят как Кейлор тащил. Опять же может быть бельгиец станет героем на Бернабеу, но здесь и сейчас - рано! Замечание о Менди здесь тоже вполне применимо - это другой игрок, а значит Реал изменился, вне зависимости от того в какую сторону вы хотите чтобы эти изменения указывали.
Модрич и Рамос конечно есть в составе, и я об этом упомянул, но игнорировать тот факт что в силу возраста они уже не обеспечивают тот уровень надёжности, по меньшей мере, глупо.
Ваш вопрос - реал впятером играет? вообще непонятно о чем.. Очевидно что я назвал пятёрку игроков которые обеспечивали более половины (в моем представлении около 70% игры и результата) тем самым исключая необходимости перечисления остальных, чем вы и занялись.
серьезно, автор?
Те ЛЧ выигрывали: Роналду, Марсело, Модрич и Рамос. Да, чуть было не упустил Наваса.
из всех перечисленных, в составе сегодня только Рамос и Модрич, с поправкой на возраст и текущие кондиции.
Не отрицаю причастности Реала к числу фаворитов, но не со всеми аргументами автор попал.
серьезно, автор?
Те ЛЧ выигрывали: Роналду, Марсело, Модрич и Рамос. Да, чуть было не упустил Наваса.
из всех перечисленных, в составе сегодня только Рамос и Модрич, с поправкой на возраст и текущие кондиции.
Не отрицаю причастности Реала к числу фаворитов, но не со всеми аргументами автор попал.
наиболее вероятный финал
наиболее вероятный финал