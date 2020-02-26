Простой сложный вопрос. Кто выиграет Лигу чемпионов?

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сегодня, 18:00

«Соккер.ру» изучает шансы команд на итоговый успех в престижном турнире.

Победители Лиги чемпионов — это такой закрытый клуб для избранных клубов, простите такую тавтологию. Только представьте себе: за последние 22 розыгрыша был только один победитель, не выигрывавший «ушастого» прежде — «Челси» в 2012 году. Хоть и говорят, что в плей-офф ЛЧ нельзя без удачи и выигрывает не обязательно самый сильный, но точно самый удачливый, эта теория не вполне стройна и ее легко оспорить.

Обратите внимание, кто и как выигрывал Лигу чемпионов в XXI веке: практически все команды шли к этим победам упорно, накапливая опыт неудач и поражений, пробираясь все дальше и дальше по турнирной сетке. Самые яркие исключения составляют две команды Жозе Моуриньо — «Порту» и «Интер», извлеченные португальцем из волшебной шляпы, да «Челси», к становлению которого Особенный тоже приложил руку, хотя европейской победы «синие» добились спустя несколько лет после расставания с Жозе.

Успех «Челси» 2012 года не был закономерен, у лондонцев получилась классическая кубковая победа, какие в Лиге чемпионов редко удаются. Да, плей-офф скоротечен — всего 7 матчей, включая финал, однако выигрывают чаще всего те клубы, которые считаются реальными претендентами на победу. Скажем, «Ливерпуль», являющийся действующим обладателем «ушастого», вписал себя в очередь претендентов на трофей в 2018-м, когда уступил «Реалу» в киевском финале, а в прошлом году уже логично забрал главный приз, отодвинув внезапно выскочивший в финал «Тоттенхэм».

И сейчас ситуация та же: в плей-офф принимают участие 16 команд, но большинство из них без особого страха ошибиться мы можем вычеркнуть из числа соискателей Кубка чемпионов. Не доросли, понимаете ли. Не наработали себе репутацию в Лиге чемпионов. Не накопили опыт участия на поздних стадиях в теперешних составах. Весьма специфический опыт, который не появляется из воздуха и который нельзя купить за большие деньги, хотя многие пытались. Такие клубы и составляют пул аутсайдеров — тех, чья победа в ЛЧ стала бы настоящей сенсацией, каковые в этом консервативном турнире происходят в лучшем случае раз в 20 лет.

Аутсайдеры: «Лион», «Валенсия», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Наполи», «Челси»

Чудом выскочивший в плей-офф «Лион» был бы аутсайдером в любой паре уже в 1/8 финала, о какой победе в турнире может идти речь? «Валенсия» и «Челси» оказались в списке аутсайдеров еще до крупных поражений от «Аталанты» и «Баварии», просто у команд Селадеса и Лэмпарда нет ни опыта, ни стабильности, ни харизмы, чтобы претендовать на продвижение по сетке Лиги чемпионов. «Наполи» и «РБ Лейпциг» имеют свои козыри и даже способны на локальные сенсации, но это клубы второго европейского эшелона, до грандов им сложно дотянуться из-за разницы в классе. Это же относится и к «Аталанте» — самой дикой банде в этом списке. С соперником по первому раунду повезло, но у команды Джан Пьеро Гасперини есть очевидный потолок.

Соискатели: «Тоттенхэм», «Боруссия», «Атлетико», ПСЖ

Следующая категория — соискатели. Уже не аутсайдеры, но еще и не претенденты. «Тоттенхэм» мог оказаться и в числе претендентов, благодаря прошлогоднему финалу, однако общая антитрофейная философия клуба и тот факт, что за неполный год «шпоры» растеряли командную химию и ряд лидеров, заставил понизить лондонский клуб. Почеттино уволен, Кейн травмирован, Эриксен ушел в «Интер» — это уже не совсем та команда, которая прорвалась в финал прошлого розыгрыша.

А вот «Боруссия» до зимнего трансфера Холанда в моем представлении считалась аутсайдером, но с Эрлингом и его блестящим голевым чутьем «шмели» взлетели чуть выше. Норвежец уже забил 10 голов в Лиге чемпионов, причем дебютировал в плей-офф дублем. Согласны, что такой футболист влияет на оценку перспектив клуба?

В одной категории с «Тоттенхэмом» и «Боруссией», казалось бы, более маститые «Атлетико» и ПСЖ . Но дело в том, что «матрасники» уже подзабыли о финалах, в которых проигрывали «Реалу» — команда изменилась очень серьезно, да и вообще проводят худший сезон под руководством Диего Симеоне. А над ПСЖ довлеет репутация вечного неудачника плей-офф: три подряд вылета в 1/8 финала, до этого четыре подряд поражения в четвертьфинале. Даже в полуфинал ни разу не прорвались, о чем говорить?

Претенденты: «Ювентус», «Барселона», «Манчестер Сити»

Эти команды не являются фаворитами первой линии, но могут выиграть Лигу чемпионов, если сумеют замаскировать свои изъяны. Правильно заметил Жерар Пике:

Раньше «Барселона» считалась фаворитом ЛЧ , но после неудач в последних сезонах это не так. Нужно двигаться шаг за шагом.

«Манчестер Сити» все последние годы называют фаворитом, но каждый раз «горожане» проигрывали, не достигая поздних стадий. Мощный футбол в АПЛ и Гвардиола — это еще не все, успешность в Лиге чемпионов — это специфическое качество, в основе которого индивидуальный и командный опыт, а у «Ман Сити» его нет.

Зато есть у «Барселоны», хотя уже и изрядно покрытый пылью, но все-таки Месси, Бускетс, Пике, Альба не понаслышке знают об успехе в Лиге чемпионов. А вот главному тренеру Кике Сетьену в этом смысле нечем похвастаться, он вчера провел первый матч в ЛЧ , да и травмы Суареса и Дембеле — серьезные проблемы.

У «Ювентуса» теперь есть Криштиану Роналду, который пять раз побеждал в Лиге чемпионов и дает толчок к развитию даже опытным партнерам. При этом не совсем понятно, насколько хорошо команда понимает Маурицио Сарри. Тренер-то он весьма специфический, да и в Лиге чемпионов практически новичок. Сильные команды, но у каждой есть свое «но».

Фавориты: «Реал», «Ливерпуль», «Бавария»

Можно найти аргументы и против названных фаворитов, но «за» больше. При этом «Реал» запросто может вылететь уже в первом раунде плей-офф, и тогда «Манчестер Сити» перейдет в тройку фаворитов турнира, да и «Ливерпуль» начал выступления в 1/8 финала с поражения от «Атлетико». Но с этими командами не покончено, пока не прозвучал финальный свисток, у них дикий и разнообразный опыт в Лиге чемпионов, причем в этих составах и с этими тренерами: Зидан выиграл три кубка подряд, состав с тех пор изменился максимум на 20%, «Ливерпуль» и Клопп заходили в два последних финала, а прошлогодний принес победу.

Почему третья «Бавария»? Во-первых, Ханси Флик нашел очень хороший баланс, в мюнхенском клубе сейчас каждый на своем месте, и футболисты явно получают кайф от футбола. Во-вторых, «Бавария» в принципе каждый год в числе претендентов. Да, в прошлом году вылетели в первом раунде плей-офф, но ведь от «Ливерпуля», а так после победы 2013 года еще четыре раза доходили до полуфинала. В 5 из 6 розыгрышей после своего триумфа мюнхенцы проигрывали будущему победителю, а еще один раз — финалисту, уступившему трофей в серии пенальти. В последнее время «Бавария» обновилась, но дядьки вроде Нойера, Мюллера и Левандовски тут как тут, поэтому команда Ханси Флика может сделать красиво.

А кто ваш фаворит Лиги чемпионов?