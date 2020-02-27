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Морьентес: «Мне понравилось, как действовал Смолов в матче с „Реалом“»

сегодня, 09:23

Бывший испанский футболист Фернандо Морьентес оценил игру форварда «Сельты» Федора Смолова.

Я не знал о нем, но в последние несколько недель о нем много говорили в Испании, особенно после матча «Сельты» с «Реалом». Я смотрел игру на стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу», и мне понравилось, как действовал Смолов.

Я видел высказывание тренера «Сельты» Оскара Гарсии, который заявил, что Смолов — самый талантливый российский нападающий прямо сейчас. У него есть три месяца, чтобы проявить себя. Если Смолов поможет «Сельте» сохранить прописку в Ла Лиге, то, наверное, останется в клубе.

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don_surio
don_surio
сегодня в 09:41
Поживем увидим....
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