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ФИФА отменит международные матчи, если эпидемия коронавируса усилится

вчера, 23:54

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может принять решение об отмене международных матчей из-за эпидемии коронавируса

Здоровье людей гораздо важнее любого футбольного матча. Вот почему мы должны наблюдать за ситуацией и надеяться, что она будет сходить на нет. На данный момент все выглядит так, будто вирус распространяется сильнее. Если игры придется отложить или играть без зрителей, пока все не закончится, то мы сделаем это.

Ранее в Италии по этой причине без зрителей прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» - «Лудогорец». Также без зрителей будут проходить несколько матчей 26-го тура Серии А.

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Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 00:13
лучше отменить какого интер должен играть без болельщиков? позорные полосатые кони занесли!
particular
particular
сегодня в 00:12
Наблюдение и надежда - это, конечно, хорошо... Но, если люди привыкнут болеть за футбол с дивана, то потом, вернуть их на трибуны будет сложно, даже пивом..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Это просто полный песец...
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 00:05
Не от хорошей жизни.
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