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Кот Ахилл станет оракулом на Евро-2020

сегодня, 14:19

Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем Евро-2020.

Кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка Конфедераций. 

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей ЧМ-2018 - семи петербургских встреч и матча открытия ЧМ-2018 в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого он был признан одним из лучших оракулов чемпионата.

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Uskora
Uskora
сегодня в 15:22
Не свинья и ладно.
cielo notturno
cielo notturno
сегодня в 15:11
Скоро Роналду закончит карьеру и будет оракулом.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:24
Букмекеры в панике...Ахилл их разорит.
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