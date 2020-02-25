Кот Ахилл станет оракулом на Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем Евро-2020.
Кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка Конфедераций.
Ахилл предсказывал результаты восьми матчей ЧМ-2018 - семи петербургских встреч и матча открытия ЧМ-2018 в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого он был признан одним из лучших оракулов чемпионата.