Кот Ахилл станет оракулом на Евро-2020

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сегодня, 14:19

Эрмитажный кот Ахилл, который приобрел популярность благодаря предсказаниям результатов футбольных матчей, выступит оракулом на предстоящем Евро-2020.

Кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка Конфедераций.