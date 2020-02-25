Предвесеннее обострение

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сегодня, 13:28

«Соккер.ру» продолжает следить за чемпионской гонкой в турецкой Супер-Лиге.

Минувший тур, в котором играли два самых популярных клуба страны «Фенербахче» и «Галатасарай», не прояснил ситуации в чемпионате Турции. Напротив, ещё сильнее запутал её. В Супер-Лиге снова сменился лидер, а в рядах преследователей становится всё теснее и теснее.

Конечно, главным блюдом 23-го тура стало босфорское дерби - базирующийся в азиатской части Стамбула «Фенербахче» принимал «европейцев» из «Галатасарая». Несколько недель назад я называл «Фенер» теневым фаворитом, настолько убедительно смотрелись «канарейки» в зимних матчах. Вынужден признать свою ошибку. После победы над «Башакшехиром» команда Эрсуна Янала, как говорится, встала. Проигрыши в Трабзоне и Анкаре, домашняя ничья с «Аланьспором», и вот «Фенер» уже начал отставать. «Галатасарай» напротив развил приличную скорость, выиграв шесть встреч подряд. Казавшийся было провальным сезон чемпиона становится вполне перспективным. У «Джим-Бом» вполне приличные шансы для продления своих чемпионских полномочий.

К матчу на «Шюкрю Сараджоглу» именно номинальные гости подошли в статусе фаворитов. С первых минут принялись его подтверждать, но несколько голевых моментов у ворот «канареек» остались неиспользованными. Более того, «Фенербахче» забил первым. Макс Крузе хладнокровно реализовал 11-метровый. Но этот гол ничего не изменил. «Джим-Бом» диктовал свои условия и додиктовал – Райан Донк восстановил равновесие ещё до перерыва

Игра «Фенера» окончательно вышла из строя. Посыпались ошибки на ровном месте. Затряслись колени у молодого вратаря Алтая Байындыра, который попросту подарил мяч Юнесу Беланде. Марокканец не ожидал такой любезности и замешкался с ударом, что позволило Озану Туфану принять мяч на себя. Сдали нервы у Эрсуна Янала, который выскочил на поле и вывалил на арбитра Халила Мелера весь свой словарный запас. Тренер досматривал встречу уже в подтрибунном помещении. Пока Эрсун искал телевизор, в его ворота был назначен пенальти, реализованный Радомелем Фалькао.

Страсти кипели. Юнес Беланда умудрился заработать две жёлтых карточки, уходя с поля. Замена так и не состоялась. Но «Фенер» менее минуты владел численное преимуществом. Дениз Тюрюч распустил руки и вновь уравнял составы. Эрсун Янал по телефону сообщил помощникам, чтобы те выпустили на поле Мехмета Экиджи. И чуть было не угадал с заменой. Бывший полузащитник «Вердера» едва не спас «азиатов» от поражения. Два раза бил наверняка. Но выручил чемпионов опытнейший Фернандо Муслера в обоих случаях. В конце добавленного времени, а судья расщедрился аж на восемь минут, Генри Оньекуру убежал к брошенным на произвол судьбы воротам «Фенера», где разобрался с Алтаем. Победа чемпиона 3:1. Седьмая по счёту.

Днём раньше Стамбул посетил возглавлявший таблицу «Трабзонспор», где ему противостоял «Бешикташ». Черноморцы очень быстро – уже на пятой минуте добились успеха после гола своего лидера Александера Серлота. Но «Бешикташ» сейчас уже не то аморфное тесто, каким был месяц назад. И Лорис Кариус, которого на «Водафон Арене» кляли на все лады, сейчас вовсе не плох. Если б не он, то гости могли обеспечить результат ещё до перерыва. Но Кариус отвёл все угрозы, а потом уже постарались два самых опытных игрока хозяев – Кевин-Принс Боатенг и Домагой Вида. И всё же «Трабзонспор» спасся. Опять же благодаря голу норвежца Серлота. Ничья 2:2. Но после неё стало ясно – единоличного лидерства «черноморского шторма» ждать не стоит. Так оно и вышло. «Галатасарай», о битве которого с «Фенербахче» вы только что прочитали, догнал черноморцев в воскресенье. Бывший лидер «Сивасспор» ещё в пятницу прервал серию неудач, обыграв дома «Аланьяспор» и даже переночевал на первой позиции. Теперь у трёх клубов по 45 очков. Но «Трабзонспор» сыграл на матч меньше, и поэтому остаётся теневым лидером.

Понедельник же подарил лидера вполне видимого, а не теневого. Им стал «Истанбул Башакшехир», одержавший сложнейшую победу в Ризе над местным «Ризеспором». Бывшим клубом своего тренера Окана Бурука. Гости вышли вперёд незадолго до перерыва благодаря 11-метровому, который реализовал капитан Эдин Вишча. Но опытнейший Гаэль Клиши чуть было всё не испортил своей грубой ошибкой. И быть в Ризе ничьей, если б не Мартин Шктрел. Бывший защитник «Зенита» на последней минуте напугал защиту хозяев и провёл победный гол. Так «Башакшехир» оказался на первом месте. Однако в соцсетях были высказаны некоторые догадки, будто «Ризеспор» был не прочь помочь своему бывшему тренеру. Видимо, это пишут фанаты «Галатасарая».

За 11 туров до финиша – а это очень много, мы наблюдаем следующую картину. 46 очков у «Башакшехира». 45 и три в уме «Трабзонспора», просто по 45 у «Сивасспора» и «Галатасарая». Далее расположились «Аланьяспор» – 39, «Фенербачхе» – 38 и «Бешикташ» – 37. Ситуация более, чем сложная.

Кстати, для «Фенера», равно, как и для «Бешикташа», ещё не всё потеряно. Можно рвануть и подтянуться к группе лидеров. Но в чемпионство «канареек» как-то больше не верится. В успех «Бешикташа» не верилось и раньше. «Сивасспор» и «Аланьяспор» уже сейчас могут записывать сезоны в актив. Выигрыш титула – что для одних, что для других, было бы чересчур. Будущий чемпион, скорее всего, скрывается в этой тройке – «Галатасарай», «Трабзонспор», «Башакшехир».

Пока предпочтительнее смотрится «Галатасарай». На стороне «Джим-Бом» опытный состав, отличная текущая форма и конечно же тренер Фатих Терим. В отличие от «Башакшехира», чемпион свободен от матчей в Европе. Но «Галатасарай» – не «Ливерпуль», всё время выигрывать не может. Победная серия рано или поздно кончится. «Фенербахче» тоже был грозен месяц назад.

«Трабзонспор», про который «Соккер.ру» писал на прошлой неделе, и «Башакшехир» более мотивированы, чем «Галатасарай», у которого 22 титула. Одним чемпионством больше, одним меньше. Другое дело два молодых голодных хищника. Но чрезмерное желание выиграть первенство может помешать претендентам. Тренеры – Хюсейн Чимшир и Окан Бурук тоже не столь искушённые, как гроссмейстер Фатих Терим. Кстати, 15 марта им придётся сойтись лицом к лицу в очном споре на «Шенол Гюнеш», стадионе, принадлежащем «Трабзонспору».

Очень многое решится в апреле. В день космонавтики Фатих Терим привезёт свою команду на стадион имени себя любимого. Чемпион сыграет с «Башакшехиром», которому принадлежит «Фатих Терим». Через неделю на «Тюрк Телеком» сойдутся «Галатасарай» и «Трабзонспор».

Конечно, очные встречи дадут ответы не на все вопросы. Весна в турецком футболе будет жаркой. Впрочем, она уже началась, не дожидаясь наступления марта.