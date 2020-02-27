Жена Семака: «По ночам слышу, как Сергей молится у икон»

Анна Семак, жена рулевого «Зенита» , поздравила мужа с днем рождения.

Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лег на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород.

Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит наша жизнь не уложится в привычные рамки, пока мы не постареем.

По ночам я слышу, как он, возвращаясь, успевая пройтись по комнатам, поцеловать всех спящих детей, тихо молится у икон, а потом заводит три будильника, чтобы рано утром проснуться и снова куда-то бежать.Мы пережили разные периоды — от полного прорастания друг в друга до болезненной сепарации с кровоточащими ранами. От присвоения себе друг друга до полного разделения и четких границ. От несогласия во всем до полного принятия.

С годами многое меняется, глупые ссоры и личные амбиции растворяются в воздухе, приходит понимания истинной ценности вещей. Прекрасный отец, заботливый муж, милосердный человек, тратящий половину заработков на помощь нуждающимся. Он всегда добивался поставленных целей, шел к мечте с раннего детства, без денег и связей, пешком по лесу.

Можно ли поверить в то, что простой деревенский мальчишка, влюбленный в ЦСКА , в 18 лет станет капитаном любимой команды?

Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит, так же как и наши дети не наша частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках.

Мне просто хочется быть рядом с мужчиной, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки…

Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется… с тобой все мечты сбываются. С днем рождения, любовь всей моей жизни.