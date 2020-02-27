ГлавнаяНовости

Жена Семака: «По ночам слышу, как Сергей молится у икон»

сегодня, 14:33

Анна Семак, жена рулевого «Зенита» Сергея Семака, поздравила мужа с днем рождения.

Большую часть нашей совместной жизни мне хотелось, чтобы он наконец остановился, перестал бежать, работал на нормальной работе с двумя выходными. Чтобы мы переехали за город, выращивали розы, гуляли с собаками. Чтоб чемодан, вечно стоящий у порога, однажды лег на полку и успел покрыться слоем пыли, но только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород.

Только сейчас пришло полное осознание того, что я живу с легендой, гением (так по праву можно называть человека, обладающего двумя и более яркими талантами), а значит наша жизнь не уложится в привычные рамки, пока мы не постареем.

По ночам я слышу, как он, возвращаясь, успевая пройтись по комнатам, поцеловать всех спящих детей, тихо молится у икон, а потом заводит три будильника, чтобы рано утром проснуться и снова куда-то бежать.Мы пережили разные периоды — от полного прорастания друг в друга до болезненной сепарации с кровоточащими ранами. От присвоения себе друг друга до полного разделения и четких границ. От несогласия во всем до полного принятия.

С годами многое меняется, глупые ссоры и личные амбиции растворяются в воздухе, приходит понимания истинной ценности вещей. Прекрасный отец, заботливый муж, милосердный человек, тратящий половину заработков на помощь нуждающимся. Он всегда добивался поставленных целей, шел к мечте с раннего детства, без денег и связей, пешком по лесу.

Можно ли поверить в то, что простой деревенский мальчишка, влюбленный в ЦСКА, в 18 лет станет капитаном любимой команды?

Я вижу его удаляющуюся фигуру чаще, чем сердце способно это выдержать, но научилась принимать данное обстоятельство, потому что этот человек мне не принадлежит, так же как и наши дети не наша частная собственность, а свободные личности, нуждающиеся во временных проводниках.

Мне просто хочется быть рядом с мужчиной, который вдохновляет становиться сильнее, глубже, добрее. Вдохновляет думать о вечности как о спасительном, чистом мире, где однажды мы будем вместе и перестанем бежать наперегонки…

Пусть эта незримая, высшая цель снова сбудется… с тобой все мечты сбываются. С днем рождения, любовь всей моей жизни.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиКулибали купил дом в Париже
Сегодня, 11:42 Комментарии4
Роналду показал фото из джакузи
25 февраля ФотоКомментарии18
Самые необычные татуировки игроков АПЛ
23 февраляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии4
Золотые мячи АПЛ. Выбираем самую красивую девушку английского футбола
20 февраляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии35
Роналду похвастался именными кроссовками, которые ему подарил Nike
18 февраля ФотоКомментарии9
Божович подарил Бенитесу флягу и рюмки перед товарищеским матчем
16 февраля ФотоКомментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Серж 5454
Серж 5454
сегодня в 15:05
Молиться за кого за Дзюбу чтоб палено забивать начало
Faustello
Faustello
сегодня в 14:58
Жена Семака: «По ночам слышу, как Сергей молится и целует трубы»
МапС
МапС
сегодня в 14:56
Завершив тренерскую карьеру, Семак по-ходу в попы подастся, уж слишком набожный.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:52
Ну и зачем это выставлять на всю Россию?).
Бедная Семак).
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 14:48
О боже... В прошлую пятницу был на типа пресс-конференции Емельяненко - тот тоже: "Бог, меня ведёт Бог, моя мечта вместе с дочками оказаться в Царстве Господнем..."

Начинают дико бесить все эти новоявленные новомодные воцерковленные (((
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:47
" ... а потом заводит три будильника, чтобы рано утром проснуться и снова куда-то бежать". Вопрос, первые два для кого? Или у них ночует Дзюба и есть опасения, что пару будильников утром можно не досчитаться?
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:43
" ...только сейчас я понимаю, что предназначение моего мужа не в том, чтобы сидеть в офисе и растить огород".
Разве? А по-моему, Семак нашёл общий язык с целой кучей разных овощей.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:40
Молитва Семака: "Господи Миллер, сделай так, чтобы мы стали чемпионами и у людей появился бы повод называть меня тренером, а Дзюбу футболистом".
Сочинский
Сочинский
сегодня в 14:39
с тобой все мечты сбываются-хахахахахах ещё бы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100