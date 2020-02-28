Коронавирус: УЕФА следит, «Лудогорец» защищается, «Ювентус» боится

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сегодня, 00:09

Все глубже проблема эпидемии коронавируса в Европе вмешивается в дела футбольные. «Соккер.ру» - о том, как реагирует футбольная отрасль на удар заболевания.

Первыми мощный удар коронавируса в Европе ощутили в Италии, где к настоящему времени зафиксировано более 370 случаев заражения и уже 12 человек умерли. В основном болезнь затронула Ломбардию и соседние регионы. Еще на прошлых выходных власти экстренно отменяли матчи – в общей сложности более 40 игр во всех дивизионах. Действия сопровождались определенными паническими движениями, потому что никто не понимал, как быстро болезнь распространится и куда ударит на этот раз.

Постепенно в Федерации футбола Италии пришли к выводу, что лучше от греха подальше запросить разрешения все матчи проводить пока без зрителей. Но это только половина решения проблемы – сами футболисты ведь тоже люди, подверженные риску, ведь у них широкий и разнообразный круг общения. Поэтому когда появились случаи заражения игроков, паника усилилась многократно. Сначала это был 42-летний футболист любительской лиги.

А вот затем стало известно о болезни у 22-летнего Кинга Удо из «Пьянезе». Это уже клуб третьего дивизиона чемпионата Италии. Удо имеет итальянско-нигерийское происхождение и играет за молодежную команду «Пьянезе». Сейчас он находится в больнице в Сиене и чувствует себя неплохо. Удо был помещен под карантин в минувшие выходные, когда у него появилась лихорадка. Он должен был играть в воскресенье против молодежной команды «Ювентуса», но на поле не вышел и, если верить сообщениям от команд, не контактировал с игроками туринского клуба.

Затем у него был диагностирован злосчастный коронавирус, а вся команда «Пьянезе» была помещена под карантин. Делается все, чтобы перекрыть пути распространения коронавируса, но можно себе представить, насколько тяжело предусмотреть все пути заражения, особенно с учетом скрытого периода болезни, когда зараженный уже может передавать вирус другим, но у него самого нет явных признаков болезни – они появляются позднее. И уровень подозрительности растет буквально на глазах.

Отсюда, в том числе и эти кажущиеся сейчас дикими истории о том, как китайские и вообще азиатские туристы оказываются изолированными самим обществом, оказываясь в европейской стране. Страх правит людьми, страх неизвестности и непредсказуемости. Страшно предположить, что может или могло случиться, если бы Удо, например, сыграл с молодежкой «Ювентуса», и болезнь вышла на новый уровень информационного освещения, переметнувшись в один из самых известных футбольных клубов мира.

Поэтому уже не выглядит смешным весьма экстравагантный вид делегации «Лудогорца», который прибыл на матч Лиги Европы с «Интером». Болгарские футболисты и тренеры прилетели в такой форме, что можно было предположить, будто это команда ученых из постапокалиптического фильма прибыла в зону зомби-заражения. Они не ограничились масками, в которых вышли прямо из самолета, но даже непременно носили медицинские перчатки и не расставались с этой защитой ни на минуту.

Кстати, матч с «Интером» было принято решение проводить без зрителей. И ведь болгарская команда не очень далека от того, что мы совсем скоро можем увидеть повсеместно. Во всех европейских клубах, особенно участвующих в еврокубках (даже на молодежном и юношеском уровне) обеспокоены безопасностью во время переездов игроков из страны в страну, поскольку бесконтрольное распространение вируса не может не пугать.

Но еще больше озадачены в УЕФА , где на 2020 год запланирован самый «объединяющий» чемпионат Европы, который пройдет в 12 разных городах континента. Такой разброс и был задуман для максимального социокультурного переплетения народов разных стран. Теперь это выглядит издевкой.

Хотя даже до начала эпидемии у идеи провести Евро-2020 хватало критиков. Как раз из-за сложной логистики и организации, а также не самых удобных условий для болельщиков. Чемпионат Европы должны принять Лондон, Глазго, Санкт-Петербург, Копенгаген, Баку, Амстердам, Бухарест, Бильбао, Дублин, Мюнхен, Будапешт, а стартовать вся эта красота должна в Риме. Тоже иронично. При такой схеме проведения турнира и активном перемещении болельщиков по Европе предотвратить распространение вируса будет очень сложно. Хотя в настоящее время никаких изменений организаторы делать не планируют:

Старт Евро будет дан 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА контактирует с соответствующими международными и местными органами власти, в том числе по вопросу распространения коронавируса. На данный момент нет необходимости что-либо менять в расписании. Но ситуация находится под постоянным наблюдением.

В УЕФА подчеркивают, что за три с половиной месяца может измениться многое. Мы к тому времени можем забыть о коронавирусе, а можем так ввязаться в борьбу с ним, что даже сама идея проведения чемпионата Европы в условиях эпидемии будет казаться безумной. К слову, президент УЕФА Александер Чеферин и так не слишком впечатлен задумкой с таким разбросом городов-хозяев: