Крауч: «Если бы это „Сити“ подписал ван Дейка, они бы уже покорили Европу»

Экс-нападающий сборной Англии выразил мнение, что «Манчестер Сити» необходимо значительно улучшать игру в обороне, чтобы претендовать на победу в Лиге чемпионов.

«Сити» добился в Мадриде лучшего в сезоне еврокубкового результата среди клубов АПЛ , но они не убедили меня в том, что собираются добраться до финала в Стамбуле.

Причина проста. Пускай у них есть Де Брюйне, Агуэро и Эдерсон, но нет защиты, которая бы им соответствовала.

В еврокубках наступает момент, когда ты побеждаешь благодаря голам, которые ты предотвратил, нежели тем, которые ты забил. И «Сити» всегда подвержен пропусканию мячей.

Просмотр игры в Мадриде заставил меня задуматься о том, что было бы, если бы это они, а не «Ливерпуль», подписали Вирджила ван Дейка два года назад. Уверен, они уже были бы намного впереди всех и покорили Европу.

Следует подчеркнуть, что критика не относится к Ляпорту, который получил травму. Он потрясающий игрок, но не может делать всё самостоятельно. Когда его нет в строю, «Сити» выглядит уязвимым. Гвардиола должен надеяться, что травма не будет слишком серьёзной. Особенно учитывая приезд «Реала» в середине марта.

Удержание своих ворот в неприкосновенности в матчах плей-офф всегда было проблемой для Гвардиолы с момента его прихода в клуб.