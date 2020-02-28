Роналду: «Мы разочарованы, что проиграли „Лиону“, но уверены в своих силах»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду убежден, что его команде по силам пройти «Лион» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:1.
Иногда такое случается, что ты проигрываешь. Мы не особо рады такому результату, но такое бывает. Матчи в Лиге чемпионов всегда сложные. Мы разочарованы, что не сумели выиграть в первой игре, но у нас есть ответная встреча, и мы уверены в своих силах. Мы можем выиграть в ответном матче с нужным счетом.
А что скажет когда Лион дальше пройдёт?
А что скажет когда Лион дальше пройдёт?
Летом нужно либо покупать игроков под видение Сарри, либо менять тренера.
Летом нужно либо покупать игроков под видение Сарри, либо менять тренера.
португальский гей что-то знает)
португальский гей что-то знает)