Роналду: «Мы разочарованы, что проиграли „Лиону“, но уверены в своих силах»

Нападающий «Ювентуса» убежден, что его команде по силам пройти «Лион» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:1.

Иногда такое случается, что ты проигрываешь. Мы не особо рады такому результату, но такое бывает. Матчи в Лиге чемпионов всегда сложные. Мы разочарованы, что не сумели выиграть в первой игре, но у нас есть ответная встреча, и мы уверены в своих силах. Мы можем выиграть в ответном матче с нужным счетом.