ГлавнаяНовости

Роналду: «Мы разочарованы, что проиграли „Лиону“, но уверены в своих силах»

сегодня, 19:12
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион1 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду убежден, что его команде по силам пройти «Лион» в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:1.

Иногда такое случается, что ты проигрываешь. Мы не особо рады такому результату, но такое бывает. Матчи в Лиге чемпионов всегда сложные. Мы разочарованы, что не сумели выиграть в первой игре, но у нас есть ответная встреча, и мы уверены в своих силах. Мы можем выиграть в ответном матче с нужным счетом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фонсека: «„Севилья“ - сложный соперник»
Сегодня, 19:19 Комментарии2
Гвардиола: «Агуэро – невероятный футболист, легенда „Манчестер Сити“»
Сегодня, 18:56 Комментарии1
Моуриньо: «Кейн восстанавливается с опережением графика»
Сегодня, 18:09 Комментарии2
Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Кепой»
Сегодня, 17:47 Комментарии2
Мане: «Не думаю, что „Ливерпулю“ легко даются хорошие результаты»
Сегодня, 17:28 Комментарии3
Пуйоль: «Уверен, Гвардиола снова выиграет Лигу чемпионов»
Сегодня, 17:25 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил вячеслав остапенко
сегодня в 21:12
Я буду болеть за Леон
а я за Лион
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:46
кто то делал ставки)))))))))))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 20:43
Я буду болеть за Леон
h8you
h8you
сегодня в 20:37
его бы уверенность всем днищам в составе....всех бы громили
Makcum
Makcum
сегодня в 20:33
Красивый комментарий, бесконечная целеустремлённость, важный настрой и конечно же уверенность в силах!!!
А что скажет когда Лион дальше пройдёт?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Bom Bom
сегодня в 20:30
Скорее менять тренера! А желательно прямо сейчас
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 20:26
Ну даже если пройдем Лион, что дальше? Сити, Бавария и другие коллективы с поставленной игрой в 1/4 раскатают без проблем.
Летом нужно либо покупать игроков под видение Сарри, либо менять тренера.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:10
Результат для зрителей.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 19:51
Дома выиграете.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 19:39
Да как раз в твоих силах никто и не сомневается! Ну ещё в Дибале! А остальные, начиная с тренера ! Наша проблема- это наш тренер! Пока будет Сарри не будет ни игры ни трофеев! Спасти ситуацию может сейчас только Макс!
drug01
drug01
сегодня в 19:34
Дома стены помогут !
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:16
в первом матче подвели,но коли у Кристины такой настрой,то придется еще раз зарядить на старушку
португальский гей что-то знает)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100