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Суарес рассказал об условии, при котором «Барселона» продлит с ним контракт

сегодня, 00:17

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился деталями своего контракта с каталонским клубом.

Моя семья счастлива в Барселоне, к тому же я чувствую, что полезен своей команде. Решение о продлении моего контракта будет принимать клуб. Я хочу продолжать играть за «Барсу», но не все зависит от меня. 

Однако если я сыграю 60% матчей в следующем сезоне, контракт продлится автоматически.

Текущий контракт уругвайского форварда с «Барсой» действует до июня 2021 года. На данный момент Луис восстанавливается от травмы и по прогнозам врачей может вернуться в апреле.

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Стеллс
Стеллс
сегодня в 00:34
Ну и что делать тренеру? Он собирается набрать 60% в сезоне,чтобы играть и в следующем.Он не хочет на скамейку,хотя сейчас он идеальный нападающий последних 30 минут.Какой Лаутаро или Холанн?Кто пойдёт на запас?И их, счастливых в Барселоне полкоманды,а забить 1 мяч в решающих матчах некому.
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 00:18
надо продлевать мы не реал который рауля вышвырнул позорно как собачонку за шкирятник! касиляса так же тропой рауля! луис много добра принес! наказывал сливки!
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 00:18
Нужно стараться.
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