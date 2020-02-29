Суарес рассказал об условии, при котором «Барселона» продлит с ним контракт

Нападающий «Барселоны» поделился деталями своего контракта с каталонским клубом.

Моя семья счастлива в Барселоне, к тому же я чувствую, что полезен своей команде. Решение о продлении моего контракта будет принимать клуб. Я хочу продолжать играть за «Барсу», но не все зависит от меня.

Однако если я сыграю 60% матчей в следующем сезоне, контракт продлится автоматически.