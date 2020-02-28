Тошич: «ЦСКА у меня всегда на первом месте»

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал об отношении к московскому клубу.

Напомним, что Тошич продолжит карьеру в Китае.

Общаюсь ли с кем-либо из «армейцев»? Сейчас нет. В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл. Общаюсь с Керимовым – врачом команды, тренером по физподготовке Гранеро и с физиотерапевтом – Антонио Тапия. Хочу приехать в Россию, навестить друзей, просто сейчас на это нет времени.