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Тошич: «ЦСКА у меня всегда на первом месте»

сегодня, 22:26

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал об отношении к московскому клубу.

Напомним, что Тошич продолжит карьеру в Китае.

Общаюсь ли с кем-либо из «армейцев»? Сейчас нет. В ЦСКА осталось мало футболистов, с которыми я играл. Общаюсь с Керимовым – врачом команды, тренером по физподготовке Гранеро и с физиотерапевтом – Антонио Тапия. Хочу приехать в Россию, навестить друзей, просто сейчас на это нет времени.

Самая родная команда — ЦСКА? Конечно! ЦСКА у меня всегда на первом месте, даже «Партизан» — только на втором.

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 23:05
Из за дранника и его Пухлякова свалил.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:53
Свой человек!
VIPded
VIPded
сегодня в 22:47
Зоран человечище!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:44
Спасибо Зоран, настоящий армеец!
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 22:33
Не общается с игроками цска что логично это команда средняя необщительная
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 22:28
Вовремя свалил.
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