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Менди: «В „Реале“ ты стремишься завоевать каждый трофей»

сегодня, 03:40

Защитник «Реала» Ферлан Менди рассказал о победном менталитете мадридской команды и сравнил чемпионаты Испании и Франции.

В «Реале» ты хочешь выиграть все турниры, сделать всё возможное, чтобы завоевать каждый трофей, постараться выиграть как можно больше матчей и как можно дольше показывать лучший футбол.

Разница между испанским и французском чемпионатами заключается в том, что здесь уровень выше. Мы упорно работаем на тренировках, чтобы достичь нашего пика, и демонстрируем это в каждой игре. Хотим показать, на каком уровне мы находимся.

Думаю, здесь мы быстрее работаем с мячом, так как тут игроки передвигаются и бегают чаще. В этом ключевое отличие Ла Лиги от Лиги 1. Здесь вы можете проиграть команде из нижней части таблицы, и она будет выглядеть так, как будто она один из лидеров Лиги 1. 

Агент Менди Иван Ле Ме рассказал о том, что к его клиенту проявлял интерес ряд топ-клубов Европы.

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