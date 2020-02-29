Менди: «В „Реале“ ты стремишься завоевать каждый трофей»

Защитник «Реала» рассказал о победном менталитете мадридской команды и сравнил чемпионаты Испании и Франции.

В «Реале» ты хочешь выиграть все турниры, сделать всё возможное, чтобы завоевать каждый трофей, постараться выиграть как можно больше матчей и как можно дольше показывать лучший футбол.

Разница между испанским и французском чемпионатами заключается в том, что здесь уровень выше. Мы упорно работаем на тренировках, чтобы достичь нашего пика, и демонстрируем это в каждой игре. Хотим показать, на каком уровне мы находимся.

Думаю, здесь мы быстрее работаем с мячом, так как тут игроки передвигаются и бегают чаще. В этом ключевое отличие Ла Лиги от Лиги 1. Здесь вы можете проиграть команде из нижней части таблицы, и она будет выглядеть так, как будто она один из лидеров Лиги 1.