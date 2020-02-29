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Ван Бастен: «Роналду лучше Месси – говорят те, кто не смыслит в футболе»

сегодня, 01:28

Легендарный голландский футболист Марко ван Бастен сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Кем бы я стал, если бы не травма? По сути, я закончил играть в 28 лет и получил за это время три «Золотых мча». Взгляните, где сейчас Роналду и Месси, которым уже за 30.

Криштиану Роналду – выдающийся футболист, но те, кто утверждает, что он лучше Месси, ничего не смыслят в футболе либо просто лукавят.

Месси уникален, неповторим и неподражаем. Такие игроки появляются раз в 50-100 лет. В детстве он упал в котёл с футбольной гениальностью.

Ван Бастен также рассказал о своём знакомстве со Златаном Ибрагимовичем.

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калач
калач
сегодня в 02:03
Вобщем спор можно считать закрытым. 6 зм тому подтверждение
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:42
Хватит их сравнивать.
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