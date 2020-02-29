Ван Бастен: «Роналду лучше Месси – говорят те, кто не смыслит в футболе»

Легендарный голландский футболист сравнил форварда «Барселоны» с нападающим «Ювентуса» .

Кем бы я стал, если бы не травма? По сути, я закончил играть в 28 лет и получил за это время три «Золотых мча». Взгляните, где сейчас Роналду и Месси, которым уже за 30.

Криштиану Роналду – выдающийся футболист, но те, кто утверждает, что он лучше Месси, ничего не смыслят в футболе либо просто лукавят.

Месси уникален, неповторим и неподражаем. Такие игроки появляются раз в 50-100 лет. В детстве он упал в котёл с футбольной гениальностью.