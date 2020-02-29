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Матч «Ювентус» - «Интер» может быть перенесен на другую дату

сегодня, 13:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Сообщается, что матч 26-го тура Серии А «Ювентус» - «Интер» может быть перенесен на другую дату.

Недавно стало известно, что из-за коронавируса 6 матчей 26-го тура Серии А, включая дерби Италии, пройдут без зрителей. Однако руководство лиги понимает, что, возможно, ключевой матч сезона может потерять в рейтингах, если будет проходить без поддержки болельщиков. Также клубы не хотят нести существенные финансовые потери из-за отсутствия продаж билетов и прав на трансляцию. 

Сегодня в течение дня будет принято окончательное решение.

Коронавирус и футбол

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 13:44
Как достал этот китайский интер, завезли в Италию картоновирус, а теперь игры переносят и отменяют. В топку их, картонников
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