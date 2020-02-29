Матч «Ювентус» - «Интер» может быть перенесен на другую дату

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сегодня, 13:36

Сообщается, что матч 26-го тура Серии А «Ювентус» - «Интер» может быть перенесен на другую дату.

Недавно стало известно, что из-за коронавируса 6 матчей 26-го тура Серии А, включая дерби Италии, пройдут без зрителей. Однако руководство лиги понимает, что, возможно, ключевой матч сезона может потерять в рейтингах, если будет проходить без поддержки болельщиков. Также клубы не хотят нести существенные финансовые потери из-за отсутствия продаж билетов и прав на трансляцию.

Сегодня в течение дня будет принято окончательное решение.

Коронавирус и футбол