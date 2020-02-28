Руководство Примеры проведёт встречу с клубом из китайского города Ухань

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сегодня, 19:18

По информации испанских СМИ , руководство испанской Примеры в знак поддержки Китая в борьбе с коронавирусом проведет встречу с клубом «Ухань Чжоэр» из Уханя, где началась эпидемия болезни.

«Ухань Чжоэр» в конце 2019 года прилетел в Испанию, где проходил подготовку к новому сезону китайской Суперлиги. После начавшейся эпидемии коронавируса руководство команды приняло решение не возвращаться в Китай.

Также сообщается, что игроки, тренеры и другие представители «Ухань Чжоэр» 1 марта посетят матч 26-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной», который состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».