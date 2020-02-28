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Сон Хын-Мина поместят в карантин после возвращения из Кореи

сегодня, 19:51

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сообщил, что нападающий команды Сон Хын-Мин, летавший на операцию в Корею, по возвращении в Лондон будет помещен в карантин на две недели.

Сон, сломавший руку в матче АПЛ против «Астон Виллы», взял у клуба разрешение на прохождение операции в Сеуле. Причиной же для изолирования форварда по возвращении в стан клуба является эпидемия коронавируса. Корея занимает второе место в мире по числу зараженных.

Сон в текущем сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:15
Залечат по полной.
DXTK
DXTK
сегодня в 21:01
ну прямо какой то ресидент ивил, кстати скорок трешка выйдет, там все заражено и в реальности тоже самое, хорошо, что зомбаками еще не становятся после этого)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 20:11
И вторую руку сломают.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:02
у нас весь дальний восток на заработки в корею ездит. поглядим, как дела с карантином обстоят у нас. ах, да....
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 20:01
Здоровья Сону!
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