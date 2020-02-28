Сон Хын-Мина поместят в карантин после возвращения из Кореи

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сегодня, 19:51

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сообщил, что нападающий команды , летавший на операцию в Корею, по возвращении в Лондон будет помещен в карантин на две недели.

Сон, сломавший руку в матче АПЛ против «Астон Виллы», взял у клуба разрешение на прохождение операции в Сеуле. Причиной же для изолирования форварда по возвращении в стан клуба является эпидемия коронавируса. Корея занимает второе место в мире по числу зараженных.

Сон в текущем сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.