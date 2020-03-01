Газизов: «До второго гола „Краснодара“ мы играли прилично»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ .

Первый матч после перерыва, поэтому было волнительно. Мне кажется, до второго гола «Краснодара» мы играли прилично. До второго гола все было возможно, игра команды мне нравится. Ребята молодцы, к ним претензий никаких. А после гола с пенальти результат игры, по сути, был сделан.

Судейство? Если честно, я не видел повторы этих спорных моментов. Понятно, что ситуации неоднозначные. Мы посмотрим все в повторе, если будут какие-то вопросы, мы обязательно направим в судейский комитет свои претензии. Больше всего вопросов по карточке Кайо. Остальное, пока не посмотрим, не хотелось бы комментировать. Мы договорились с коллегами слишком сильно тему судейства не педалировать.