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Газизов: «До второго гола „Краснодара“ мы играли прилично»

01 марта 2020, 20:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды от «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ.

Первый матч после перерыва, поэтому было волнительно. Мне кажется, до второго гола «Краснодара» мы играли прилично. До второго гола все было возможно, игра команды мне нравится. Ребята молодцы, к ним претензий никаких. А после гола с пенальти результат игры, по сути, был сделан.

Судейство? Если честно, я не видел повторы этих спорных моментов. Понятно, что ситуации неоднозначные. Мы посмотрим все в повторе, если будут какие-то вопросы, мы обязательно направим в судейский комитет свои претензии. Больше всего вопросов по карточке Кайо. Остальное, пока не посмотрим, не хотелось бы комментировать. Мы договорились с коллегами слишком сильно тему судейства не педалировать.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
01 марта в 20:59, ред.
По сути по игре 2 карточка Кайо однозначно.( это красная) Пенальти в ворота Уфы100% . Перебив пенальти 100000000%.
По игре ну в натяжку Краснодар на играл на победу
mensk
mensk
01 марта в 20:58
Зато прилично пооиграли - всего 0-2.
beefs
beefs
01 марта в 20:41
Уфа выглядит прекрасно...
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