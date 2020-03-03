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Рой Кин: «Фернандеш воодушевил всех. Очевидно, что он качественный игрок»

03 марта 2020, 01:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире Sky Sports высказался о хавбеке «красных дьяволов» Бруну Фернандеше, перешедшем из лиссабонского «Спортинга» в январе.   

Мы хотим быть осторожными, поскольку он находится в клубе три или четыре недели или что-то вроде того. Но я думаю, что он воодушевил всех. Очевидно, что он качественный игрок.

Также Кин отметил быструю адаптацию Фернандеша в МЮ.

Мы часто говорим о том, что игрокам нужно время для адаптации в том или ином клубе. Ему не потребовалось много времени, не так ли? Возможно, это признак хорошего игрока.

Напомним, что в прошлое воскресенье МЮ сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 28-го тура АПЛ. Фернандеш отметился голом в этой встрече.

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galem72
galem72
03 марта в 11:29
Ещё бы качественного тренера...
ДСА
ДСА
03 марта в 04:32
Не зря купили
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
03 марта в 04:16
Де Хея лучший
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