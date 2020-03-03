Рой Кин: «Фернандеш воодушевил всех. Очевидно, что он качественный игрок»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире Sky Sports высказался о хавбеке «красных дьяволов» Бруну Фернандеше, перешедшем из лиссабонского «Спортинга» в январе.
Мы хотим быть осторожными, поскольку он находится в клубе три или четыре недели или что-то вроде того. Но я думаю, что он воодушевил всех. Очевидно, что он качественный игрок.
Также Кин отметил быструю адаптацию Фернандеша в МЮ.
Мы часто говорим о том, что игрокам нужно время для адаптации в том или ином клубе. Ему не потребовалось много времени, не так ли? Возможно, это признак хорошего игрока.
Напомним, что в прошлое воскресенье МЮ сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 28-го тура АПЛ. Фернандеш отметился голом в этой встрече.