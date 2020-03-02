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Никол: «Клопп должен быстро что-то изменить»

02 марта 2020, 19:19

Бывший игрок «Ливерпуля» Стив Никол в эфире ESPN FC заявил, что наставнику «красных» Юргену Клоппу нужно срочно что-то изменить в игре команды, чтобы та могла побороться за победу в Лиге чемпионов.

Они выиграют Премьер-Лигу, но если они хотят стать победителями Лиги чемпионов, он должен быстро что-то изменить, он должен сделать это прямо сейчас.

Никол добавил, что проблемы, испытанные «Ливерпулем» в недавних матчах, заключались в психологии.

Думаю, то, через что они проходят, касается психологической стороны игры, поскольку физические вопросы игры сегодня решить очень просто из-за фитнес-тренеров и методов, которые они используют. Они знают, как игроки чувствуют себя физически.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в гостях с минимальным счетом. Ответный матч пройдет 11 марта.

Также стоит отметить, что накануне «Ливерпуль» потерпел свое первое поражение в текущем розыгрыше АПЛ. «Красные» разгромно уступили «Уотфорду».

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112910415
112910415
02 марта в 21:02
да нет особенных проблем
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
02 марта в 20:04
Атлетико проиграли 0:1 и что такого? Атлетико одна из лучших команд, но дома могут и с нужным результатом победить. Уотфорду проиграли скорее всего из-за расслабона и экономии сил.
Что за истерика то? Ливер, что теперь должен побеждать всех подряд на протяжении десяти лет во всех турнирах? Это вообще то футбол, а не компьютерная программа и то она иногда даёт сбой.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 19:30
Все у них нормально, просто эконом режим перед финишом. Все грамотно делают
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