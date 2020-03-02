Никол: «Клопп должен быстро что-то изменить»

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02 марта 2020, 19:19

Бывший игрок «Ливерпуля» в эфире ESPN FC заявил, что наставнику «красных» нужно срочно что-то изменить в игре команды, чтобы та могла побороться за победу в Лиге чемпионов.

Они выиграют Премьер-Лигу, но если они хотят стать победителями Лиги чемпионов, он должен быстро что-то изменить, он должен сделать это прямо сейчас.

Никол добавил, что проблемы, испытанные «Ливерпулем» в недавних матчах, заключались в психологии.

Думаю, то, через что они проходят, касается психологической стороны игры, поскольку физические вопросы игры сегодня решить очень просто из-за фитнес-тренеров и методов, которые они используют. Они знают, как игроки чувствуют себя физически.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в гостях с минимальным счетом. Ответный матч пройдет 11 марта.