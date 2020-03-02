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Червиченко: «Пока непонятно, что Тедеско внес в игру „Спартака“»

02 марта 2020, 18:59

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился об игре команды под руководством Доменико Тедеско.

Честно говоря, пока не видно каких-то глобальных изменений в игре «Спартака». Да, в матче с «Динамо» они побежали немного быстрее. Но говорить о скорости команды нужно не после первой игры, которой предшествовала длительная пауза, а под занавес чемпионата. Во что будет играть «Спартак» в конце сезона — вопрос.

Что касается Тедеско, то я не вижу ничего такого в этом тренере. Для меня загадка, почему была выбрана именно его кандидатура, а не Курбана Бердыева или Дмитрия Парфенова. На мой взгляд, эти тренеры больше подходили «Спартаку». Я не знаю, что Тедеско внес в игру спартаковцев. Стало не хуже и не лучше, чем было. Зачем меняли? Может быть, новая и молодая команда чувствует себя комфортнее вместе с Тедеско.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
03 марта в 09:22
Палка тоже раз в год стреляет. Из одного матча нельзя оценить. Посмотрим 4-5матчей видно будет
stavr74
stavr74
03 марта в 09:15
а ты червяк что принёс в Спартак своим появлением
кроме разрухи и унижения клубу на десятки лет
bankirr
bankirr
03 марта в 01:38
Хороший тренер, пока всем нравится.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
03 марта в 01:22
АНЕКДОТ. ЧЕРВЯКЧЕНКО-ЭКСПЕРТ.
Albasin
Albasin
02 марта в 22:12
Новые методы распила внес.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 марта в 22:07, ред.
Каррера 12 матчей не проигрывает....
А Тодеско 1....))
311
311
02 марта в 21:58
Ничего не внёс, зато вынес чемоданы бабла от Федуна!)
морозз
морозз ответил Новости Тарасовки
02 марта в 21:49
Он говорит правду про спартак, которую другие сказать боятся.
А кто боится дружище? - может быть президент РФС бомж Дюков или надзирающий за финансами РФС конь Гинер? Или бомж Миллер трясётся от страха на вершине башни Мордора на берегу Финского залива?
SHMEL
SHMEL
02 марта в 21:36
Зря червячок так наезжает на тыгдэску. Тыгдэска отличный танцор, он все зимние сборы обучал игроков спартака новым танцам на бровке с бубном.
Bullкин
Bullкин
02 марта в 21:29
Жирный червь до сих пор бесится, что его кормушка ушла.
за
за
02 марта в 21:23
Пока непонятно, зачем балаболит ЧервИченко?
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
02 марта в 21:14
На то он и червь, чтоб ничего не понимать
beefs
beefs
02 марта в 21:05
желание играть в футбол появилось...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
02 марта в 20:55
Тедеска продолжатель философии 7-0 в тарасовке
112910415
112910415
02 марта в 20:37
когда-то Спартак кому-то проиграет, и эксперт радостно выдохнет : "Я же говорил !"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 20:27
Ты тоже квакал про Карреру ,даже после того ,как он привёл Спартак к чемпионству ! Так что ничего нового !
Artemon9
Artemon9 ответил Leha-ha50
02 марта в 20:15
А было хоть одно интервью, в котором Дрюша не бросил бы камень в огород своей бывшей команды???
Даже если разговор зайдет о проблемах ЖКХ, он всё равно вспомнит о Спартаке
Artemon9
Artemon9
02 марта в 20:14
А если бы назначили Бердыева, он бы сказал, что этот тренер не для Спартака
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 20:10
А было хоть одно интервью, в котором Дрюша не бросил бы камень в огород своей бывшей команды???
Новости Тарасовки
Новости Тарасовки ответил makkie
02 марта в 19:55, ред.
Почему у этого человека всё время берут интервью? Он уже показал себя бестолковым президентом, который отмывал деньги и привозил откровенный шлак. Да еще и с бромантаном подставил Спартак.
Он говорит правду про спартак, которую другие сказать боятся.
makkie
makkie
02 марта в 19:54, ред.
Почему у этого человека всё время берут интервью?
Он уже показал себя бестолковым президентом, который отмывал деньги и привозил откровенный шлак. Да еще и с бромантаном подставил Спартак.
mihaluch
mihaluch
02 марта в 19:53
Конечно надо смотреть на игру в конце сезона.
Vadik
Vadik
02 марта в 19:35
Он просто победил. Главное - счёт на табло!
VAN ARM
VAN ARM
02 марта в 19:30
в 30-ом туре увидем )))
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 19:28
Хочешь чтоб Спартак облили помоями обратись к Червиченко
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 19:22
Каждый на планете твёрдо знает:
Как в футбол и шахматы играть
если уж Червяк не понимает,
то куда уж Уткину понять????
Ruslik1982
Ruslik1982
02 марта в 19:22
показать что-то может только игра с Зенитом или Краснодаром. потому что даже если обыграют в следующем туре ЦСКА, то оно сейчас на таком же дне как и Спартак
Сп62
Сп62 ответил Footbolista
02 марта в 19:15
И физику подтянул. Это факт.
Footbolista
Footbolista
02 марта в 19:12, ред.
Не знаю его ли это заслуга, но концентрация и игровая дисциплина в Спартаке сейчас явно присутствует...
Zenit_84
Zenit_84
02 марта в 19:06
Позже посмотрим
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