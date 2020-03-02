Червиченко: «Пока непонятно, что Тедеско внес в игру „Спартака“»

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко поделился об игре команды под руководством .

Честно говоря, пока не видно каких-то глобальных изменений в игре «Спартака». Да, в матче с «Динамо» они побежали немного быстрее. Но говорить о скорости команды нужно не после первой игры, которой предшествовала длительная пауза, а под занавес чемпионата. Во что будет играть «Спартак» в конце сезона — вопрос.

Что касается Тедеско, то я не вижу ничего такого в этом тренере. Для меня загадка, почему была выбрана именно его кандидатура, а не Курбана Бердыева или Дмитрия Парфенова. На мой взгляд, эти тренеры больше подходили «Спартаку». Я не знаю, что Тедеско внес в игру спартаковцев. Стало не хуже и не лучше, чем было. Зачем меняли? Может быть, новая и молодая команда чувствует себя комфортнее вместе с Тедеско.