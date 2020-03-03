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Берг: «Потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым партнерам»

03 марта 2020, 10:30

Новичок «Краснодара» Маркус Берг рассказал о своей адаптации в российском клубе. 

Какими получились эти несколько месяцев? Ну, они точно были позитивными! Конечно, это всегда необычно – приехать в новый город, новую страну. Потребовалось время, чтобы привыкнуть ко всем: тренерам, игрокам, персоналу… Сперва было трудновато, поскольку я не провел с командой полноценную предсезонную подготовку, но сейчас всё хорошо. Отлично себя чувствую как на поле, так и за его пределами.

Что останется в памяти? Трудно сказать. Время летит: вот ты сказал «полгода», а я и не задумывался о том, что прошло столько времени. Пока не успел даже толком прогуляться по городу. Мы много тренируемся, постоянно в разъездах, и на остальное времени не остается. Но для меня главное, что детям здесь комфортно. Сынишка играет в футбол, дочь учится танцам – они счастливы, и это меня тоже делает счастливым.

Ранее Маркус Берг рассказал о зимней подготовке команды к весенней части сезона. 

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cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 14:22
Обычное дело.
RomM84
RomM84
03 марта в 11:08
Молодец Маркус! Спасибо за голы!))
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