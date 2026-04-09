«Локомотив» — лидер в РПЛ по задействованию игроков до 21 года за 5 лет

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) представил список клубов, в которых футболисты, не старше 21 года, провели наибольшее количество времени в матчах национальных лиг за последние пять лет.

Лидером оказался датский «Нордшелланд» с показателем 44,7%. Следом идёт словацкая «Жилина» (35,3%), а замыкает первую тройку австрийский «Ред Булл Зальцбург» (35,0%).

За пределами Европы лучшим оказался уругвайский «Дефенсор Спортинг» (25,4%).

Среди команд пяти ведущих лиг лидирует «Барселона» (20,7%). Второе место занимает «Страсбур» (18,6%), третье — «Сандерленд» (18,5%).

Из российских клубов лучшим оказался московский «Локомотив» (15,2%).