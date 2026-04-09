Бывший гендир «Крыльев Советов» открыт к возвращению в российский футбол

Экс-генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о слухах про возможное возвращение в самарский клуб.

Андреев работал в КС с 2021 по 2025 год.

В настоящее время я нахожусь в США , где в рамках работы в фонде Belhasa Sports совместно с коллегами реализую и прорабатываю партнёрские проекты, приуроченные к предстоящему чемпионату мира, который пройдёт в США , Канаде и Мексике. Этот этап работы представляет собой важный профессиональный вызов и даёт ценный опыт, позволяющий глубже понять современные глобальные тенденции развития футбола.

При этом я открыт к рассмотрению предложений о возвращении в российский футбол. Самара за прошедшие четыре года стала для меня по-настоящему близким городом, а период работы в «Крыльях Советов» я неизменно вспоминаю с благодарностью и теплотой.

На сегодняшний день со стороны клуба ко мне не поступало обращений, и, объективно оценивая ситуацию, можно предположить, что вероятность такого контакта невысока. Насколько мне известно, клуб сейчас придерживается иной стратегии развития, ориентированной на специалистов другого профиля.

Тем не менее футбол остаётся динамичной сферой, где обстоятельства способны меняться стремительно, поэтому делать долгосрочные прогнозы на летний период преждевременно.