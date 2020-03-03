Гюнеш: «Уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная России сильнее их»

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03 марта 2020, 23:11

Главный тренер сборной Турции заявил, что команда России является самым сильным соперником его коллектива в групповом раунде Лиги Наций. Турция и Россия выступят в третьей группе дивизиона B. Компанию им составят Сербия и Венгрия. Для выхода в дивизион A нужно занять первое место в группе.

Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная России сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок. Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что у нас сильнейшая группа в дивизионе В.

Отметим, что ранее о соперниках сборной России по группе в Лиге Наций высказался главный тренер национальной команды .