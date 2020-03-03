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Гюнеш: «Уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная России сильнее их»

03 марта 2020, 23:11

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш заявил, что команда России является самым сильным соперником его коллектива в групповом раунде Лиги Наций. Турция и Россия выступят в третьей группе дивизиона B. Компанию им составят Сербия и Венгрия. Для выхода в дивизион A нужно занять первое место в группе.

Мы уважаем команды Венгрии и Сербии, но сборная России сильнее их, однако мы должны ее пройти, чтобы выйти в дивизион А. С россиянами мы играли в 2018 году, у них хорошая команда, которая здорово играла на чемпионате мира. Думаю, что нам предстоит отличный поединок.

Команды Венгрии и Сербии тоже показывают хороший футбол, и я отмечу, что у нас сильнейшая группа в дивизионе В.  

Отметим, что ранее о соперниках сборной России по группе в Лиге Наций высказался главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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galem72
galem72
04 марта в 10:08
Можно подумать, Гюнеш что-то другое бы сказал в микрофон журналюги тасс'а. ))
Albasin
Albasin
04 марта в 00:05
Время покажет.
karnager
karnager
03 марта в 23:33
Не самая сильная, а самая жирная... Сало денежное бегать будет
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