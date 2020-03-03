Тренер сборной Венгрии Росси: «Мы являемся слабейшими участниками группы»

Главный тренер сборной Венгрии заявил, что его команда является слабейшей в третьей группе дивизиона B Лиги Наций. Венгрия выступит в этой группе вместе с Россией, Турцией и Сербией.

Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, фаворитами являются команды России и Турции, но сербы находятся на том же уровне. В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-игроков.