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Тренер сборной Венгрии Росси: «Мы являемся слабейшими участниками группы»

03 марта 2020, 23:32

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси заявил, что его команда является слабейшей в третьей группе дивизиона B Лиги Наций. Венгрия выступит в этой группе вместе с Россией, Турцией и Сербией.

Нам предстоят сложные матчи со всеми командами, фаворитами являются команды России и Турции, но сербы находятся на том же уровне. В этой группе мы, несомненно, являемся слабейшими, но для нас это отличная возможность для роста. У нас есть выбор в плане игры против великолепных команд, топ-игроков.  

Отметим, что ранее результаты жеребьевки группового раунда Лиги Наций прокомментировал наставник сборной Турции Шенол Гюнеш.

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