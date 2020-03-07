Тадич: «Мы бы обыграли „Ливерпуль“ в финале ЛЧ, если бы прошли „Тоттенхэм“»

Форвард «Аякса» в интервью b92 выразил мнение, что амстердамский клуб одолел бы «Ливерпуль» в финале минувшей Лиги чемпионов, если бы смог пройти «Тоттенхэм» в 1/2 финала. В решающем матче турнира «Ливерпуль» оказался сильнее «Тоттенхэма» (2:0).

Я бы отдал всё, чтобы иметь возможность стереть этот матч [с «Тоттенхэмом»] из моей памяти. Но он не выходит у меня из головы. Я всё ищу ответ на вопрос, как мы могли проиграть в том полуфинале. Финал той ЛЧ , без преувеличения, был одним из худших в истории.

Если бы «Аякс» взял своё в том матче с «Тоттенхэмом», то победил бы «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Мы бы точно не играли так же плохо, как «Тоттенхэм», и действовали бы гораздо более вдохновлённо, чем «Ливерпуль». Уверенность игроков «Аякса» была настолько сильна, что у «Ливерпуля» не нашлось бы, чем на это ответить. Точка.