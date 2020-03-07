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Тадич: «Мы бы обыграли „Ливерпуль“ в финале ЛЧ, если бы прошли „Тоттенхэм“»

сегодня, 01:19
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Форвард «Аякса» Душан Тадич в интервью b92 выразил мнение, что амстердамский клуб одолел бы «Ливерпуль» в финале минувшей Лиги чемпионов, если бы смог пройти «Тоттенхэм» в 1/2 финала. В решающем матче турнира «Ливерпуль» оказался сильнее «Тоттенхэма» (2:0).

Я бы отдал всё, чтобы иметь возможность стереть этот матч [с «Тоттенхэмом»] из моей памяти. Но он не выходит у меня из головы. Я всё ищу ответ на вопрос, как мы могли проиграть в том полуфинале. Финал той ЛЧ, без преувеличения, был одним из худших в истории. 

Если бы «Аякс» взял своё в том матче с «Тоттенхэмом», то победил бы «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Мы бы точно не играли так же плохо, как «Тоттенхэм», и действовали бы гораздо более вдохновлённо, чем «Ливерпуль». Уверенность игроков «Аякса» была настолько сильна, что у «Ливерпуля» не нашлось бы, чем на это ответить. Точка.

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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 03:59
Глушаков где-то в бане тоже рассказывает сейчас, что они бы обыграли в финале Ливерпуль, если бы прошли в квалификации ПАОК
Jantu
Jantu
сегодня в 02:16
Куда уж там.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:06
если бы бабка была дедкой) короче помечтай.... Ливерпуль однозначно бы взял ЛЧ независимо кто бы был в соперниках!
Makao
Makao
сегодня в 01:37
Солидарен с Тадичем. Победа тоттенхема была случайной и походила на фарс. А состав Аякса был фантастический. Глядишь, и не распродали бы так, одержи они победу в лч
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