ГлавнаяНовости

Иско, Карвахаль и Йович не попали в заявку «Реала» на игру с «Бетисом»

вчера, 19:29
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

«Реал» опубликовал заявку на матч 27-го тура Примеры против «Бетиса».

Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе.

Защитники: Милитао, Рамос, Варан, Менди, Марсело.

Полузащитники: Кроос, Хамес, Модрич, Каземиро, Вальверде, Бэйл, Винисиус, Родриго.

Нападающие: Бензема, Васкес, Мариано.

Защитники «сливочных» Даниэль Карвахаль и Начо пропускают встречу из-за гриппа, а хавбек Иско — из-за боли в пояснице. Также не попал в заявку форвард Лука Йович.

Полузащитник «Реала» Эден Азар успешно перенес операцию и пропустит два месяца.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Хетафе» — «Сельта»: Смолов выйдет в стартовом составе гостей
Вчера, 22:08 Комментарии7
Головин — в старте «Монако» на матч с «Ниццей»
Вчера, 21:30 Комментарии1
«Бернли» — «Тоттенхэм»: Моура остался в запасе гостей
Вчера, 19:37 Комментарии0
«Барселона» — «Сосьедад»: Брейтуэйт выйдет в стартовом составе хозяев
Вчера, 19:36 Комментарии2
Фелиш и Триппьер — в стартовом составе «Атлетико» на игру с «Севильей»
Вчера, 17:32 Комментарии0
Комличенко — в стартовом составе «Динамо» на матч с «Тамбовом»
Вчера, 15:11 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 21:56
вот тебе и грипп и нету правого защитника в таком сложном матче, вот нафига Одри было отдавать, летом могли бы да, когда вернули б Хакими, ну надеюсь не серьезный грипп!!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 21:32
Йовича надо было вместо гольфиста. Удивляюсь чего это Зизу возится в этим никчемным валлийцем.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 20:57
Должны и так раскатать, как Барселонку не давно)) хотя тут полегче будет 😂😂
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:02
Может хоть сейчас Хамесу дадут сыграть?!
рус фан
рус фан
вчера в 19:32
А Йович то что не попал, ему хоть с замены надо выходить для практики.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100