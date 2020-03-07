Иско, Карвахаль и Йович не попали в заявку «Реала» на игру с «Бетисом»

«Реал» опубликовал заявку на матч 27-го тура Примеры против «Бетиса».
Вратари: Куртуа, Ареоля, Альтубе.
Защитники: Милитао, Рамос, Варан, Менди, Марсело.
Полузащитники: Кроос, Хамес, Модрич, Каземиро, Вальверде, Бэйл, Винисиус, Родриго.
Нападающие: Бензема, Васкес, Мариано.
Защитники «сливочных» Даниэль Карвахаль и Начо пропускают встречу из-за гриппа, а хавбек Иско — из-за боли в пояснице. Также не попал в заявку форвард Лука Йович.
Полузащитник «Реала» Эден Азар успешно перенес операцию и пропустит два месяца.