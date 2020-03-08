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Зиньковский: «Самое обидное, что я не сыграю с „Тамбовом“»

сегодня, 18:58
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу над «Рубином».

В моменте с моей второй жёлтой карточкой даже нечего комментировать. Как по мне, её просто не было. Парень падал, зацепил меня в полёте. Главный спросил у резервного, был ли контакт, резервный сказал, что если и был, то лёгкий. Прошу судью, чтобы он послушал резервного, а главный смотрит на карточку и говорит: «А, ты же 17-й», и даёт вторую.

Самое обидное, что я не сыграю с «Тамбовом». Я стоял, пытался досмотреть игру, меня выгоняли. На 90-й минуте они всё-таки меня увели.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 22:37
У Зиньковского видимо были какие-то особые планы на Тамбов.
Jantu
Jantu
сегодня в 20:20
Без тебя выиграют.
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