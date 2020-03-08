Зиньковский: «Самое обидное, что я не сыграю с „Тамбовом“»

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Рубином».

В моменте с моей второй жёлтой карточкой даже нечего комментировать. Как по мне, её просто не было. Парень падал, зацепил меня в полёте. Главный спросил у резервного, был ли контакт, резервный сказал, что если и был, то лёгкий. Прошу судью, чтобы он послушал резервного, а главный смотрит на карточку и говорит: «А, ты же 17-й», и даёт вторую.

Самое обидное, что я не сыграю с «Тамбовом». Я стоял, пытался досмотреть игру, меня выгоняли. На 90-й минуте они всё-таки меня увели.