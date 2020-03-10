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Вьери: «Без болельщиков нельзя играть»

сегодня, 13:39

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери в интервью Tiki Taka прокомментировал ситуацию с отменой матчей в Италии из-за эпидемии коронавируса.

Без болельщиков нельзя играть. Лучше оставить игры, нужно думать об итальянцах.

Спорта не должно быть, когда под угрозой находятся люди и их здоровье. Мы должны оставаться дома.

Коронавирус и футбол

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cska minus
cska minus
сегодня в 13:42
😂😂😂
У нас 80% игр без болельщиков проходят.
На тот же самый ЦСКА без пива никто не ходит, трезвому на это невозможно смотреть.
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