Вьери: «Без болельщиков нельзя играть»

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери в интервью Tiki Taka прокомментировал ситуацию с отменой матчей в Италии из-за эпидемии коронавируса.
Без болельщиков нельзя играть. Лучше оставить игры, нужно думать об итальянцах.
Спорта не должно быть, когда под угрозой находятся люди и их здоровье. Мы должны оставаться дома.
У нас 80% игр без болельщиков проходят.
На тот же самый ЦСКА без пива никто не ходит, трезвому на это невозможно смотреть.
У нас 80% игр без болельщиков проходят.
На тот же самый ЦСКА без пива никто не ходит, трезвому на это невозможно смотреть.