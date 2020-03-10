Вьери: «Без болельщиков нельзя играть»

Бывший итальянский футболист в интервью Tiki Taka прокомментировал ситуацию с отменой матчей в Италии из-за эпидемии коронавируса.

Без болельщиков нельзя играть. Лучше оставить игры, нужно думать об итальянцах.

Спорта не должно быть, когда под угрозой находятся люди и их здоровье. Мы должны оставаться дома.