Форвард «Аталанты» признан лучшим игроком ответного матча с «Валенсией» (4:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

32-летний футболист забил все четыре гола своей команды.

FOUR-goal hero Josip Iličić secures #UCLMOTM award! ⚽️⚽️⚽️⚽️



😎 He'll be one of four players in tomorrow's vote where you crown Player of the Week... pic.twitter.com/gYJuA2ceA4

UEFA