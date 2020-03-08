Триумф на фоне осечки

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сегодня, 12:24

«Соккер.ру» подводит итоги чемпионата Аргентины.

Ярко и неожиданно завершается чемпионат Аргентины. Ещё не сыграны несколько воскресных матчей, но ответы на главные вопросы уже получены. Известны и чемпион, и неудачники Примеры.

Вплоть до последнего тура на чемпионский титул претендовали два самых титулованных и самых популярных клуба страны – «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Причём шансы «Ривера» в 37-й раз выиграть первенство были весомее, чем возможность «Боки» взойти на вершину в 34-й раз. Ибо за тур до финиша «миллионеры» опережали «генуэзцев» на одно очко.

Чтобы выиграть чемпионат «Риверу» нужно было выиграть в гостях у «Атлетико Тукуман». «Бока» ждала на «Бомбонере» команду Диего Марадоны «Химнасия и Эсгрима». «Северный гигант» из Тукумана – ни на что не претендующий середняк. А вот «гимнастам» было от чего переживать. Их 35-летнее, беспрерывное пребывание в элите оказалось под угрозой. Отчего, — чуть ниже.

«Атлетико Тукуман» и «Ривер Плейт» обменялись голами в первом тайме, причём именитым гостям пришлось отыгрываться. Несостоявшийся армеец Маттиас Суарес восстановил равновесие. «Бока» гоняла «гимнастов» по газону «Бомбонеры» и никак не могла поразить их ворота. Это положение устраивало «миллионеров». Но на 72-й минуте знаменитый Карлитос Тевес к большой радости болельщиков заставил Хорхе Брауна капитулировать. Конечно, про гол Тевеса узнали в Тукумане. «Ривер» устроил яростный штурм ворот хозяев, но «гиганты» выстояли – 1:1. «Бока» сохранила минимальное преимущество, которое и сделал её чемпионом. «Ривер Плейт» выпустил чемпионский кубок из рук.

Можно сетовать несовершенство формулы чемпионата. 24 команды играют в один круг. «Бока» играла с тем же «Тукуманом» дома, а «Риверу» пришлось ехать на север страны. Но на первое место «миллионеры» всё же не наиграли. Четыре домашних поражения – это чересчур. «Генуэзцы» смотрелись интереснее. Один разгром действующего чемпиона «Расинга» 6:1 на стадионе соперника чего стоит. Команда состоит из опытных, не первой молодости бойцов, следи которых выделяются 36-летний Карлос Тевес и 32-летний Мауро Сарате. Стоит заметить, что «генуэзцы» начинали чемпионат с тренером Густаво Альфаро, а завершили под командованием Мигеля Анхеля Руссо. Когда-то полузащитник «Эстудиантеса» входил в сборную страны и был кандидатом на поездку на чемпионат мира-1986. Но был отцеплен от поездки в Мексику. Говорят, что не обошлось без словечка Марадоны. Если это так, то Руссо изящно рассчитался с Диего Армандо 34 года спустя, отправив «Химнасию и Эсгриму» в Сегунду. С «гимнастами» такого не случалось тридцать пять лет. Кстати, Руссо пригласил на должность главного тренера новый президент «Боки», а это не кто иной, как Хуан Роман Рикельме, вступивший в должность тоже в декабре. Хороший выбор оказался. А ведь мог и Марадону позвать.

Диего Марадона, не сыграл за «генуэзцев» и сотни встреч, но при этом всегда считал себя в первую очередь футболистом «Боки». И в своём тренерском фиаско он в первую очередь должен винить себя, а потом и регламент чемпионата Аргентины, где существует помимо турнирной таблицы ещё и таблица вылета, где команды расставляются согласно коэффициентам, формируемым за три последних сезона. Очки суммируются, делятся на количество сыгранных встреч. Поэтому две таблицы довольно сильно отличаются. В чемпионате страны два последних места заняли «Колон» и «Годой Крус». Но в таблице вылета в конце оказались «Атлетико Патронато» и «Гимнасия и Эсгрима». Коэффициенты у них оказались самыми неказистыми. «Годой Крус» уцелел, но в следующем сезоне ему предстоит лезть из кожи вон, чтобы выжить. «Колону» стоит сыграть в переходных встречах с победителем встречи между «Эстудиантесом» из Рио-Куарте и «Сан-Мартин» (Тукуман).

Но в Ла-Плате были в курсе невысокого рейтинга «Химнасии» и связанным с ним риском. Тем не менее, в команду был приглашён великий футболист и далеко не выдающийся тренер. Видимо, рассчитывали, что имя Диего Марадоны привлечёт к клубу внимание прессы и усилит приток зрителей на трибуны. Ему даже специальный трон соорудили, который выносили на кромку поля. На нём невысокий Диего восседал и руководил действиями «Химнасии». А вот с ними как-то не складывалось. И если за пределами стадиона «Хуан Карлос Карильо» команда Марадоны пару раз выдала яркую игру, отгрузив по четыре гола в ворота «Годой Крус» и «Ньюэллс Олд Бойз», то дома трон никак не помогал.

Осенью Диего Армандо было покинул пост главного тренера, но через пять дней вернулся. Чтобы одержать первую домашнюю победу аж в декабре. Вторая, она же последняя пришлась, на предпоследний тур. «Химнасия» сделала то, что не вышло у «Ривер Плейта», — обыграла «Атлетико Тукуман». С учётом гостевых побед набежало шесть выигрышей и этого хватило для того, чтоб занять двадцатое место. Которое, как было сказано выше, не спасло. И надо ли было приглашать Марадону. Вряд ли Диего останется в клубе. В мире ещё немало простаков, готовых довериться легенде. Интересно, трон он прихватит с собой или «Химнасия» продаст сей предмет мебели с аукциона?

«Ривер Плейт», как вы уже знаете, занял второе место. Теперь пойдут разговоры, что Марсело Гальярдо засиделся на своём посту. Пять лет уже, пора бы и в Европе себя попробовать. Третье место у команды, где когда-то прославился юный Марадона, «Архентинос Хуниорс». На четвёртой позиции пока «Велес Сарсфилд», чей тренер Габриэль Хайнце перед заключительным матчем с «Унионом» заявил, что оставляет свой пост. Но ещё не все команды сыграли последние встречи, и «Велес» может оказаться за пределами первой четвёрки, которой предстоит сыграть в следующем Кубке Либертадорес.

Бывший уже чемпион «Расинг» пока седьмой. Еще можно теоретически попасть в Кубок Либертадорес, но скорее всего придётся смириться с участием в Кубке Судамерикана. Туда отправится компания, занявшая места с шестого по десятое. Пока в неё входят «Дефенса и Хустисия», «Ланус», «Расинг», два представителя Кордобы – «Росарио Сентраль» и «Ньюэллс Олд Бойс» и «Арсеналь». Есть шанс вытеснить кого-нибудь, чтобы занять место в десятке у «Сан-Лоренсо». Любимая команда папы римского пока одиннадцатая. «Эстудиантес» и «Индепендьенте», выигравшие 11 Кубков Либертадорес на двоих (4+7) застряли во втором десятке, а «Уракан» и вовсе пришёл на финиш двадцать первым.