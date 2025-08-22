«Манчестер Сити» продлил контракт с Рубеном Диашем

1755854474

вчера, 12:21

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с португальским защитником .

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Диаш играет за «Сити» с 2020 года после перехода из лиссабонской «Бенфики». В составе «горожан» португалец провел 223 матча, забив 4 мяча и сделав 5 результативных передач. Вместе с манчестерским клубом Рубен четыре раза выиграл чемпионат Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.