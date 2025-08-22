 
«Манчестер Сити» продлил контракт с Рубеном Диашем

вчера, 12:21

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с португальским защитником Рубеном Диашем.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Диаш играет за «Сити» с 2020 года после перехода из лиссабонской «Бенфики». В составе «горожан» португалец провел 223 матча, забив 4 мяча и сделав 5 результативных передач. Вместе с манчестерским клубом Рубен четыре раза выиграл чемпионат Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

sihafazatron
sihafazatron ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:36
Многое зависит от того какой вернётся Родри и что будет в обороне.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:08
Что должно повлиять на команду так, чтобы дела стали лучше? Какие вещи важнее всего улучшить?
Tommy Q
Tommy Q ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:04
Сдал, но не прям сильно.
На самом деле скорее сдали его напарники и ему тяжело в одного показывать экстра-класс.
Но, если посмотреть голы в ворота сити и моменты, всё равно видно, что Диаш хорошо позицию держит, в единоборствах один из лучших. Нарушения не делает, при этом один в один его шиш пройдешь, да и на угловых потолкаться может отменно в штрафной.
Ему бы в пару итальянца какого-нибудь добротного, с выучкой и спокойствием железным - был бы цемент.
Диаш же тоже не поддается эмоциях, хоть и португалец.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:58
Сильно сдал товарищ, хотя в прошлом сезоне вся команда была дохлая. Может щас будет иначе?
Шуня771
Шуня771
вчера в 13:05
28 лет для защитника...
В самом соку!
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 12:48
Давно основной защитник клуба, уровни Манчестер Сити и Рубена Диаша соответствуют друг другу, а он ещё не стар по футбольным меркам, так что решение предсказуемое и понятное.
