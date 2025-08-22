«Манчестер Сити» продлил контракт с Рубеном Диашем

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с португальским защитником Рубеном Диашем.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.
Диаш играет за «Сити» с 2020 года после перехода из лиссабонской «Бенфики». В составе «горожан» португалец провел 223 матча, забив 4 мяча и сделав 5 результативных передач. Вместе с манчестерским клубом Рубен четыре раза выиграл чемпионат Англии, а также стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
На самом деле скорее сдали его напарники и ему тяжело в одного показывать экстра-класс.
Но, если посмотреть голы в ворота сити и моменты, всё равно видно, что Диаш хорошо позицию держит, в единоборствах один из лучших. Нарушения не делает, при этом один в один его шиш пройдешь, да и на угловых потолкаться может отменно в штрафной.
Ему бы в пару итальянца какого-нибудь добротного, с выучкой и спокойствием железным - был бы цемент.
Диаш же тоже не поддается эмоциях, хоть и португалец.
