Тренер «Ньюкасла» – о ситуации с Исаком: «Всё решится в течение недели»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ситуации с нападающим Александером Исаком:
Отношения наших болельщиков с Исаком еще могут наладиться, ведь люди всегда реагируют на то, как футболист играет. У каждой истории две стороны. Все должно решиться в течение недели. Надеюсь, что я еще смогу с ним поработать. Он все еще наш игрок.
Тем не менее, Хау подтвердил, что Исак не сыграет в понедельник, 25 августа, в матче второго тура чемпионата Англии против «Ливерпуль».
Напомним, что шведский форвард добивается трансфера в «Ливерпуль» и отказывается даже тренироваться с «Ньюкаслом», из-за чего подвергся оскорблениям со стороны болельщиков.
А Ливерпуль в свою очередь ведет переговоры на тему приобретения Родриго из Реала. Там сделка куда меньше по сравнению со шведом - 90 млн.
Не думаю, что они подпишу сразу двоих, да и куда их девать-то?
Интересно посмотреть, чем в итоге все кончится и кого в итоге купят.
