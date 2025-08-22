Тренер «Ньюкасла» – о ситуации с Исаком: «Всё решится в течение недели»

1755853371

вчера, 12:02

Главный тренер «Ньюкасла» высказался о ситуации с нападающим :

Отношения наших болельщиков с Исаком еще могут наладиться, ведь люди всегда реагируют на то, как футболист играет. У каждой истории две стороны. Все должно решиться в течение недели. Надеюсь, что я еще смогу с ним поработать. Он все еще наш игрок.

Тем не менее, Хау подтвердил, что Исак не сыграет в понедельник, 25 августа, в матче второго тура чемпионата Англии против «Ливерпуль».

Напомним, что шведский форвард добивается трансфера в «Ливерпуль» и отказывается даже тренироваться с «Ньюкаслом», из-за чего подвергся оскорблениям со стороны болельщиков.