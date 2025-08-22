 
Тренер «Ньюкасла» – о ситуации с Исаком: «Всё решится в течение недели»

вчера, 12:02
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль25.08.2025 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ситуации с нападающим Александером Исаком:

Отношения наших болельщиков с Исаком еще могут наладиться, ведь люди всегда реагируют на то, как футболист играет. У каждой истории две стороны. Все должно решиться в течение недели. Надеюсь, что я еще смогу с ним поработать. Он все еще наш игрок.

Тем не менее, Хау подтвердил, что Исак не сыграет в понедельник, 25 августа, в матче второго тура чемпионата Англии против «Ливерпуль».

Напомним, что шведский форвард добивается трансфера в «Ливерпуль» и отказывается даже тренироваться с «Ньюкаслом», из-за чего подвергся оскорблениям со стороны болельщиков.

valeron4321
valeron4321
вчера в 19:02, ред.
Нормальный владелец клуба за деньги, вырученные с продажи Исака, купил бы 3-х топ футболистов на проблемные позиции.
Но владельцем клуба является наследный принц Саудовской Аравии с фондом на 450 млрд долларов.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:24
надо Исаку выйти в понедельник против красных и сделать хет-трик автоголов))))))
e89cjrd9a6hp
e89cjrd9a6hp
вчера в 14:52
Посмотрим, как сыграет ещё)
lk_483777
lk_483777
вчера в 13:36, ред.
Да, ситуация с Исаком беспрецедентная. Наотрез отказывается от клуба, хотя контракт действует и еще 2-3 года должен отработать...

А Ливерпуль в свою очередь ведет переговоры на тему приобретения Родриго из Реала. Там сделка куда меньше по сравнению со шведом - 90 млн.
Не думаю, что они подпишу сразу двоих, да и куда их девать-то?
Интересно посмотреть, чем в итоге все кончится и кого в итоге купят.
112910415
112910415
вчера в 13:34
Отпустить и забыть всю эту историю!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:06
А что ещё мог сказать главный тренер? Интересно, что у них реально на уме, как клуб собирается заставить игрока выполнять свои контрактные обязательства? Ведь не собирается Ньюкасл пойти на уступки?
Андрюха 43
Андрюха 43
вчера в 12:32
Закончите вы уже эту историю. Отпустите вы его
